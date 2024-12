Landal Duynvallei: nieuw exclusief kustpark bij Schoorl

Landal GreenParks is uitgebreid met een exclusief, kleinschalig vakantiepark met ruim opgezette 4-6 en 6-8 persoons vakantiewoningen bij het Noord-Hollandse Schoorl. Landal Duynvallei is een bestaand park, dat vanaf vandaag kan worden geboekt voor verblijven vanaf 3 januari 2025.

Landal Duynvallei grenst aan de Schoorlse Duinen en ligt op een kwartier lopen van het nieuwe strand van Camperduin, een prachtig uitgestrekt kust- en natuurgebied. De fraai gelegen vakantiehuizen hebben een riant licht souterrain, sommige met eigen sauna- en wellnessfaciliteiten. Alle vakantiewoningen zijn individueel ingericht, er is geen standaardinrichting en beschikken over rieten of tinnen daken. Ze zijn voorzien van een vide, waardoor ze geschikt zijn voor 4-6 of 6-8 personen.

Landal Duynvallei beschikt niet over eigen faciliteiten en gasten kunnen gebruikmaken van de receptiediensten van Roompot Callantsoog.

Natuur en omgeving

Schoorl is een zeer veelzijdige vakantiebestemming. Je vindt er rust, ruimte en schitterende, ongerepte natuur maar ook steden als Alkmaar en Haarlem liggen binnen handbereik.

De Schoorlse Duinen zijn een waar paradijs voor de natuurliefhebber. Open duinen worden afgewisseld met dichte bossen en natte vlakten. Uniek zijn de heidevelden, die in augustus en september prachtig tot bloei komen. Vanuit het Buitencentrum de Schoorlse Duinen starten vele schitterende wandel- en fietsroutes door het duingebied.

Meer informatie en boekingen: www.landal.nl/Duynvallei

Over Roompot en Landal GreenParks

Roompot en Landal GreenParks zijn samen Europa’s grootste aanbieder van beheer, administratie en verhuur van vakantiehuizen. Als competente en innovatieve gastheren bieden ze hun gasten onvergetelijke vakantie-ervaringen in meer dan 32.000 accommodaties op meer dan 300 vakantiebestemmingen in 13 Europese landen.

Met een grote verscheidenheid aan bestemmingen, accommodatietypes en vakantieopties bieden Roompot en Landal GreenParks iets speciaals voor elke smaak en elk budget, van strandhuisjes tot designvilla’s, van glamping tot luxe chalets. Dit biedt de 5,5 miljoen gasten per jaar ongeëvenaarde vakantiemogelijkheden in alle seizoenen.

Onder het motto “We give everyone the freedom to find their happy place” streven Roompot en Landal GreenParks naar verdere internationale groei en zetten ze zich in voor de bescherming van het milieu. Dankzij een actief duurzaamheidsbeleid zijn de parken gecertificeerd met het internationale Green Key eco-certificaat. Met 5.000 collega’s op alle vakantieparken en in de administratie zorgen Roompot en Landal GreenParks ervoor dat iedere gast zijn ‘Happy Place’ vindt.

Roompot en Landal GreenParks handelen volgens vier kernwaarden: ‘Feel at home’, ‘Together as one’, ‘Discover your nature’ en ‘Focus on what matters’. Deze waarden kenmerken zowel de bedrijfscultuur als het merk en zorgen ervoor dat gasten, collega’s en partners zich altijd prettig en welkom voelen. Roompot en Landal GreenParks creëren een veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen elkaar steunt, waar nieuwsgierigheid wordt opgewekt en waar dat wat echt belangrijk is (zoals een duurzame toekomst en persoonlijk geluk) centraal staat.