Meer Nederlanders boeken vroeg voor Oud en Nieuw, Breda en Rotterdam dit jaar populairder

Steeds meer Nederlanders plannen hun Oud en Nieuw-viering vroeg. HotelSpecials , een van de grootste Nederlandse aanbieders van hotelovernachtingen, ziet dit jaar een stijging van 32% in het aantal boekingen in Nederland vergeleken met dezelfde periode in 2023. Uit interne cijfers van HotelSpecials blijkt dat de meeste Nederlanders het nieuwe jaar in eigen land doorbrengen, gevolgd door België en Duitsland. Populaire bestemmingen in Duitsland zijn onder andere Düsseldorf, terwijl Antwerpen in België favoriet blijft.

Zuid-Holland blijft favoriet, Gelderland en Noord-Brabant winnen terrein

Net als vorig jaar is Zuid-Holland de populairste provincie voor Oud en Nieuw. Ondertussen laten Gelderland en Noord-Brabant sterke groei zien met stijgingen van respectievelijk 36% en 78%. Deze groei is vooral te danken aan de toenemende interesse in kleinschalige locaties in Gelderland en steden zoals Eindhoven en Den Bosch in Noord-Brabant. Friesland kent een toename van 55%, voornamelijk door de populariteit van Leeuwarden, terwijl Overijssel met 38% groeit dankzij steden als Deventer en vooral Zwolle. De provincie Utrecht laat een bescheiden stijging van 11% zien, voornamelijk door de toegenomen interesse in kleinere locaties. Daarentegen daalde het aantal boekingen in Flevoland met 50%, mede door de verminderde interesse in Lelystad. Zeeland springt eruit met een indrukwekkende groei van 700%, vooral door een sterke toename in belangstelling voor dorpen.

Steden en kleine plaatsen

Het lijkt erop dat de populariteit van steden voor Oud en Nieuw in Nederland dit jaar flink is veranderd. In 2023 was Den Haag de meest geboekte stad, gevolgd door Utrecht en Valkenburg. Voor 2024 is Breda de populairste bestemming met een groei van +143%, gevolgd door Rotterdam met +225% en opnieuw Valkenburg met +34%. Daarentegen neemt de belangstelling voor Utrecht af, met een daling van 21% in boekingen. Ook Eindhoven wint aan populariteit met een stijging van +29%, en kleinere steden blijven terrein winnen op grote steden in de ranglijsten.

Een bijzondere start van het nieuwe jaar

Sommigen waren er al vroeg bij. HotelSpecials ontving namelijk al op 1 januari 2024 de eerste boekingen voor Oud en Nieuw 2024. Het lijkt erop dat mensen het nieuwe jaar niet meer inluiden met oliebollen, maar ook steeds vaker plannen maken voor een vakantie.

Twee duidelijke trends zichtbaar

Rick ten Cate, Head of Marketing bij HotelSpecials, benadrukt de groeiende populariteit van overnachtingen tijdens Oud en Nieuw: “We zien dat Nederlanders steeds vaker waarde hechten aan een unieke ervaring om het nieuwe jaar te beginnen. Dit jaar boeken mensen niet alleen eerder, maar ook vaker voor kleinere, sfeervolle locaties. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor bestemmingen die voorheen minder aandacht kregen. Daarnaast merken we een toename in het aantal extra’s dat wordt geboekt, wat aangeeft dat reizigers op zoek zijn naar een complete en persoonlijke ervaring tijdens de jaarwisseling.”

Fotobijschrift: Tabel 1 – Data: Interne Onderzoek HotelSpecials.nl, December 2024. Groei vergeleken tussen 2024 en 2023.

Fotobijschrift: Tabel 2 – Data: Interne Onderzoek HotelSpecials.nl, December 2024. Groei vergeleken tussen 2024 en 2023.