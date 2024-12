Nederlandse scaleup Orbisk haalt meer dan €8 miljoen op om voedselverspilling internationaal aan te pakken

Orbisk, een Nederlandse scaleup die zich inzet voor het verminderen van voedselverspilling met behulp van AI-technologie, heeft met succes meer dan acht miljoen euro opgehaald met een oversubscribed Series A venture capital investeringsronde. Onder leiding van nieuwe partner Regeneration.VC en mede geleid door de bestaande partner PeakBridge. Andere investeerders zijn de nieuwe partner Kost Capital, evenals investeerders van het eerste uur DOEN Participaties, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en EIT Food’s AgriFoodInvest. Het opgehaalde bedrag van de Series A wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van de AI-technologie, operationele innovatie, klantintegraties en het versterken van het wereldwijde team.

Aanpakken van het wereldwijde voedselverspillingsprobleem

Het terugdringen van voedselverspilling is een cruciale stap in de strijd tegen klimaatverandering, één derde van de wereldwijde voedselproductie blijft namelijk onbenut en belandt in de afvalbak. Door het tegengaan van voedselverspilling neemt CO 2 -uitstoot af en ontstaan er kansen voor het optimaliseren van het gebruik van water en land, maar kan ook de marge van een horecaonderneming enorm verbeteren, in sommige gevallen zelfs verdubbelen. Door efficiëntere keukenprocessen kunnen horecabedrijven hun kosten verlagen door effectiever in te kopen en hun personeelsinzet te optimaliseren.

Sinds 2019 zet Orbisk zich in voor een duurzamer voedselsysteem. Met hun AI-gedreven voedselafvalmonitor ‘de Orbi’ stellen ze foodservice-instellingen in staat middels procesoptimalisatie hun voedselafval te verminderen. Dit product ondersteunt het optimaliseren van processen in professionele keukens en het verbeteren van voedselrendement door voedselafval te registreren en de operationele oorzaken van verspilling in kaart te brengen. De verzamelde gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard, dat advies biedt voor procesoptimalisaties.

“Niemand houdt van verspilling en voedselverspilling is daarop geen uitzondering,” zegt Martijn Lopes Cardozo, Partner bij Regeneration.VC. “Met 20% van de wereldwijde voedselverspilling in de horeca liggen hier kansen om positieve impact op het milieu en de economie te maken. Als gevolg daarvan groeit Orbisk snel dankzij hun toonaangevende oplossing. Ons wereldwijde team is enthousiast over het opschalen van deze belangrijke technologie in Amerika en het introduceren van Orbisk aan zakelijke klanten in ons netwerk.”

“Vanaf het begin heeft het Orbisk-team een onophoudelijke focus getoond op het oplossen van de wereldwijde uitdaging van voedselverspilling,” zegt Thomas van den Boezem, Partner bij PeakBridge. “Hun unieke AI-gedreven aanpak sluit goed aan bij de missie van PeakBridge om gedurfde innovaties te ondersteunen die inspelen op echte behoeften in de industrie. We zijn ervan overtuigd dat deze investering Orbisk zal helpen om duurzaamheid en efficiëntie te leveren aan klanten over de hele wereld.”

Economisch rendement verbeteren

In de afgelopen jaren heeft Orbisk zijn inspanningen aanzienlijk uitgebreid om zoveel mogelijk professionele keukens te inspireren met hun missie om voedselverspilling tegen te gaan en hun economische rendement te verbeteren. Klanten besparen doorgaans 3-10 keer op voedselverspilling in vergelijking met de maandelijkse kosten, terwijl ze bijdragen aan een van de grootste klimaatkansen. Een belangrijke mijlpaal daarin is de samenwerking met Accor, een wereldleider in de horecasector. De bijdrage van Orbisk en de inzet van de hotelteams heeft Accor geholpen op koers te liggen om voedselverspilling met 60% te verminderen tegen 2030 in hun deelnemende hotels, een doel dat zelfs de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties overtreft. De meest recente toevoeging aan Orbisk’s portfolio is het Amerikaanse Carnival Cruise Lines. Na een succesvolle pilot worden de innovatieve systemen in 2025 uitgerold op een aantal schepen van Carnival.

Internationale uitbreiding

Op dit moment is Orbisk al actief in ruim 40 verschillende landen en helpen ze chef-koks op vijf verschillende continenten met het optimaliseren van keukenprocessen. Er ligt meer geografische groei in het verschiet. “Deze Series A-investering voedt de ambitieuze groeiplannen van Orbisk” zegt CEO en medeoprichter Olaf van der Veen. “Deze financiële impuls stelt ons in staat om de impact die we nastreven te versnellen, want voedselafval wordt helaas niet begrensd door de grenzen van landen. Door onze aanwezigheid in de VS, en op den duur ook in Azië, te versterken, kunnen we de hoeveelheid gered voedsel vele malen vermenigvuldigen.”

In Europa wordt ongeveer 25 tot 30% van de gehele voedselproductie weggegooid, in Amerika gaat dat zelfs richting de 40%.[1] “Er is in Amerika al behoorlijk wat tractie en we zullen daar als Orbisk veel kunnen betekenen. Ons doel is daarom ook om in Amerika een solidere basis neer te zetten”, vertelt Olaf. Michiel Bakker, lid van de raad van commissarissen van Orbisk, voegt daaraan toe: “Deze Series A-financiering is een cruciale mijlpaal voor Orbisk en bevordert hun missie om voedselverspilling te verminderen met behulp van innovatieve technologie. Tijdens mijn tijd bij Google zag ik de kracht van datagestuurde oplossingen om verspilling te minimaliseren en duurzaamheid in wereldwijde voedseloperaties te verbeteren. Nu, als onderdeel van mijn rol bij The Culinary Institute of America, zie ik hoe belangrijk het is om de volgende generatie voedselleiders voor te bereiden op het omarmen van innovatie en duurzaamheid. Orbisk belichaamt deze visie door bedrijven in staat te stellen verantwoordelijk en efficiënt te opereren. Ik ben vereerd om Orbisk te ondersteunen in het leiden van de weg naar een toekomst waarin voedselsystemen slimmer, duurzamer en vrij van verspilling zijn”.

[1] USDA, 2024.