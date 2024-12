Onderzoek: op deze kerstmarkten zijn de meeste Nederlanders te vinden

Even een dagje de grens over om te gaan kerstshoppen. Wij Nederlanders zijn er dol op! De kerstmarkt in Düsseldorf is dit jaar de populairste kerstmarkt onder Nederlanders. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Seeders. In België is Antwerpen onze favoriete bestemming voor onze jaarlijkse kerstinkopen.

De internationale online marketing agency dook in de zoekdata van Google om te achterhalen welke kerstmarkten in het buitenland het populairst zijn onder Nederlanders. Duitsland steelt de show, vooral de kerstmarkten van Düsseldorf, Keulen en Oberhausen weten ons te betoveren. Düsseldorf prijkt met stipt op nummer één als favoriete bestemming om in de aanloop naar en tijdens kerst de ultieme kerstsfeer te beleven. Ook Keulen en Oberhausen trekken elk jaar weer een stroom bezoekers, dankzij hun magische ambiance en gezellige kraampjes.

Kerst bij onze Vlaamse buren

Niet alleen Duitsland is populair onder Nederlanders in de aanloop naar kerst; ook onze zuiderburen weten ons te verleiden met hun sfeervolle kerstmarkten. Vooral Antwerpen is een geliefde bestemming, waar Nederlanders massaal naartoe trekken om de traditionele kerstsfeer op te snuiven. Ook in Brugge en Brussel is de kans groot dat je landgenoten tegen het lijf loopt. De Belgische kerstmarkten bieden een unieke mix van charme en gezelligheid, perfect om helemaal in de feeststemming te komen!

Stedentrip vol met kerstlichtjes

Voor wie wat verder wil reizen om in de kerststemming te komen, is Londen een top bestemming onder Nederlanders. De Engelse hoofdstad is ongekend populair voor een weekendje kerstshoppen, zo geniet je vanaf eind november volop van de feestelijke kerstsfeer. Ook Parijs en Wenen staan hoog op de lijst met favorieten. Een verrassende naam in het rijtje is Edinburgh, dat op plek 27 staat. Hoewel minder bekend, tovert deze Schotse stad zich elk jaar om tot een magisch kerstdorp. Perfect voor wie op zoek is naar een unieke en betoverende kerst ervaring! De populairste kerstmarkten onder Nederlanders zien? Kijk dan hier voor de hele ranglijst en meer informatie over kerstmarkten in het buitenland.