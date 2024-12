Feestdagen doorbrengen in het buitenland steeds populairder

Nederlanders lijken dit jaar massaal voor een kerst en oud & nieuw in het buitenland te kiezen. Volgens een onderzoek van Interhome, specialist in vakantieaccommodaties, is de interesse in buitenlandse bestemmingen groter dan ooit. Duitsland staat onbetwist bovenaan als favoriete bestemming voor Nederlandse reizigers. Veel gezinnen maken hun feestdagen dit jaar extra speciaal door vakantieplannen te maken waar ook hun hond welkom is.

Interhome onderzocht de populairste Europese bestemmingen en trends voor de feestdagen.De interesse om kerst in het buitenland te vieren is explosief gestegen. Uit analyse van Google-data blijkt dat zoekopdrachten naar ‘kerst vieren buitenland’ met maar liefst 100% zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar.

Kerst over de grens

Gekeken naar de favoriete bestemmingen, blijkt dat Duitsland veruit de populairste kerstbestemming is voor Nederlanders. De sfeervolle kerstmarkten en warme ambiance trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Opvallend is dat vakanties binnen Nederland nog steeds een stevige tweede plek innemen, mede door het gemak en de nabijheid? Engeland, Luxemburg, Spanje en Zweden delen de derde plaats.

De ideale kerstvakantie

De populairste omgeving voor Nederlanders die op zoek zijn naar een bestemming? Kerst in de sneeuw! Voor velen is het idee van een witte kerst met vallende sneeuwvlokken het perfecte plaatje.

Er wordt ook gezocht naar zonnige bestemmingen. Weg van de kou en heerlijk genieten van wat zonnestralen tijdens de feestdagen. Een derde populaire keuze is een kerstmis in de bergen, waar men de mogelijkheid heeft om het kerstgevoel te combineren met avontuur op de piste.

De populairste keuzes van Nederlanders die zoeken naar een vakantie tijdens kerst:

Kerst in de sneeuw Kerst in de zon Kerst in de bergen

Kerst met je viervoeter

Voor veel Nederlanders maakt de hond echt deel uit van het gezin, ook tijdens de feestdagen! Dit jaar is er een opvallende stijging van 23% in zoekopdrachten zoals ‘kersthuisje huren met hond’. Vakantiegangers kiezen steeds vaker voor accommodaties waar hun trouwe viervoeter mee naartoe mag. Vooral vakantiehuizen met een omheinde tuin, dicht bij bossen of natuurgebieden, zijn razend populair. Favoriete bestemmingen zijn Duitsland en Frankrijk, waar volop huisjes te vinden zijn die honden verwelkomen, vaak gelegen in regio’s met prachtige wandelroutes.

Oud & Nieuw: Feestelijke tradities en spectaculaire bestemmingen

Ook de jaarwisseling over de grens wint aan populariteit. Nederland viert steeds vaker oud & nieuw in het buitenland, waarbij Duitsland, Spanje en Oostenrijk in trek zijn. Benieuwd naar het volledige onderzoek, verschillen in trends tussen landen en meer tips over vakantiebestemmingen tijdens de feestdagen? Kijk dan hier voor de onderzoekspagina.