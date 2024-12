EuroParcs en Waterland bundelen krachten in Jachthaven Uitdam

Met het tekenen van een overeenkomst voor minimaal 5 jaar, hebben EuroParcs en Jachthaven Waterland de samenwerking opgezocht om de Jachthaven van Uitdam opnieuw op de kaart te zetten.



In Uitdam heeft EuroParcs de afgelopen jaren de voormalige camping met jachthaven ontwikkeld tot het vakantiepark Poort van Amsterdam. Teun Jansen, Regiomanager EuroParcs: “De focus is hierbij geweest op het ‘landgedeelte’. Nu is het tijd om de beleving van de jachthaven te laten matchen met het park.”



Start 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 start Jachthaven Waterland in Uitdam. Zo krijgt de jachthaven naast de huidige locatie in Monnickendam een tweede locatie voor passanten en ligplaatshouders. “Dit winterseizoen brengen we de haven op diepte en vernieuwen we delen van de kade en steigers. Komend voorjaar zijn we dan klaar voor een prachtig seizoen,’’ aldus Nynke Wiersma van Jachthaven Waterland.



Voorzieningen

Qua voorzieningen is de haven uniek: een klein sanitairgebouw op loopafstand, camperplekken aan het water, strandje naast de haven, dieseltanken op afspraak, een restaurant, een binnenzwembad en voor de kleine gasten een indoor speelplaats.



Uitvalsbasis

Jachthaven Uitdam is van oudsher bekend als uitvalsbasis aan het Markermeer, ideaal voor wedstrijdzeilen en een nachtje overnachten. De haven heeft passantenplekken en vaste ligplaatsen voor schepen tot 14 meter lang en ligt in het hart van vakantiepark EuroParcs Poort van Amsterdam.



Over EuroParcs

EuroParcs is een vakantieparkbedrijf met meer dan 50 parken in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. Het bedrijf onderscheidt zich door hoogwaardig vakantieverblijf aan te bieden (op vaak prachtig gelegen locaties) met een focus op kwaliteit, innovatie, duurzaamheid en klantbeleving.



Op de foto van Links naar rechts:

Teun Jansen (regiomanager EuroParcs), Kees Wiersma, Nynke Wiersma (beide Jachthaven Waterland), Reimer Stubbé (Parkmanager EuroParcs Poort van Amsterdam)

