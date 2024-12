Vakantieparken “gezellig druk” tijdens de kerstvakantie

De Nederlandse bungalowparken zijn deze kerstvakantie goed gevuld. Op veel parken ligt de bezetting nu al boven de 85%. Dat blijkt uit gegevens van recreatieplatform Parkvakanties.

Wie last minute een vakantiehuisje wil boeken heeft nog voldoende keuze, want op diverse parken zijn nog plekjes vrij. “Maar schrik niet als het ideale verblijf voor jouw reisgezelschap niet meer beschikbaar is.” zegt Laurens Taekema van Parkvakanties.

Met name de eerste week van de kerstvakantie is het druk. Taekema: “Mensen zoeken de gezelligheid op tijdens de kerstdagen en vieren dit met familie of vrienden in een knus huisje. Vakantieparken zijn bovendien helemaal in kerstsfeer en er worden extra activiteiten georganiseerd.”

Overnachten nabij kerstmarkten populair

De vakantieparken die dichtbij een geliefde kerstmarkt gelegen zijn doen het dit jaar extra goed. Taekema ziet een duidelijke trend: “De afgelopen jaren worden parken in de buurt van een kerstmarkt of gezellige kerststad steeds meer en vroeger geboekt.”. Hieronder vallen ook diverse vakantieparken langs de Duitse grens, want Duitse kerstmarkten worden steeds populairder onder de Nederlanders.

De meest gewilde regio’s tijdens de kerstvakantie zijn Limburg, Noord-Brabant en de Veluwe. In de tweede week van de kerstvakantie zijn er meer huisjes beschikbaar. De parken aan de kust zijn echter dan juist wel meer in trek. “Een nieuwjaarsduik of een strandwandeling op nieuwjaarsdag maken trekt mensen naar de kust. Daarnaast zijn er tijdens oud en nieuw meer Duitsers in de kustparken te vinden.”, aldus Taekema.

Vuurwerkvrije parken

Tijdens de jaarwisseling lopen veel vuurwerkvrije vakantieparken tegen een volle bezetting aan. “Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van een vuurwerkvrij vakantiepark en het aanbod wordt jaar op jaar groter. Het zijn met name huisdiereigenaren en gasten die een prikkelarme omgeving zoeken die hier graag vertoeven.” zegt Taekema. Dit jaar is het aantal vuurwerkvrije vakantieparken in Nederland gegroeid met 5%.