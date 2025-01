Caravana 2025: De Feestelijke Start van het Kampeerseizoen!

Binnenkort is het zover! Van 29 januari t/m 2 februari 2025 verandert het WTC Expo in Leeuwarden in het bruisende hart van kampeerend Nederland. Caravana is al decennialang de ultieme aftrap van het kampeerseizoen, en dit jaar belooft het evenement meer dan ooit een belevenis te worden. Voor glampingliefhebbers is er goed nieuws: het Glamping Plein maakt zijn opwachting en biedt een unieke kans om de nieuwste trends in luxe kamperen te ontdekken.

Het Glamping Plein: Luxe, Comfort en Beleving

Het Glamping Plein wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Caravana en Glamping.nl. Hier stap je een sfeervol en natuurlijk eiland binnen, omringd door luxe accommodaties, uitnodigende kronkelpaadjes en een overvloed aan groen. Het plein is niet alleen een plek om inspiratie op te doen, maar ook om de glampingervaring zelf te proeven.

Wat kun je verwachten op het Glamping Plein?

Een stijlvolle safaritent : Perfect ingericht met luxe en comfort in gedachten. Deze tent toont waarom glamping de ideale balans biedt tussen natuur en gemak.

: Perfect ingericht met luxe en comfort in gedachten. Deze tent toont waarom glamping de ideale balans biedt tussen natuur en gemak. De unieke Eriba Puck caravan in glampingstijl : Met zorg samengesteld door Vacanze col Cuore, een gevestigde naam in de wereld van luxe kamperen.

: Met zorg samengesteld door Vacanze col Cuore, een gevestigde naam in de wereld van luxe kamperen. Exclusieve Bell tent van Your Glamping Wedding : Speciaal voor wie droomt van een onvergetelijke overnachting, misschien zelfs als onderdeel van een romantische trouwlocatie.

: Speciaal voor wie droomt van een onvergetelijke overnachting, misschien zelfs als onderdeel van een romantische trouwlocatie. De Glamping Kameel: Een onverwachte en speelse toevoeging die bezoekers, jong en oud, zal verrassen. Deze bijzondere mascotte deelt niet alleen glimlachjes uit, maar soms ook cadeautjes!

Samenwerking met Topspelers uit de Branche

Het Glamping Plein brengt de expertise van verschillende partners samen. Zo zullen toonaangevende namen als Vacanze col Cuore, Ushuaia Villages en Vodatent aanwezig zijn om hun innovaties en accommodaties te presenteren. Daarnaast zijn Peter Doornekamp, ook wel bekend als Mr. Campingnavigator, en Richard Otten van Glampingexpert.nl nauw betrokken bij het programma. Beiden delen hun kennis en passie voor glamping en kamperen, en zullen aanwezig zijn om bezoekers te inspireren.

Winactie en Aanbiedingen

Naast het bewonderen van de nieuwste glampingtrends biedt het Glamping Plein aantrekkelijke extra’s. Denk aan exclusieve kortingen op glampingvakanties en dagelijks de kans om een verblijf in een luxe accommodatie te winnen. Houd ook je ogen open voor gouden tickets en VIP-treatments – wie weet ben jij een van de gelukkigen die met een unieke ervaring naar huis gaat!

Praktische Informatie

Wil je zeker zijn van je plekje op Caravana? Koop dan nu je tickets online voor slechts €12,- in plaats van €16,- aan de kassa. Caravana is van 29 januari t/m 2 februari 2025 te bezoeken in het WTC Expo in Leeuwarden. Het is de perfecte gelegenheid om je te laten inspireren en je kampeerdromen voor het komende seizoen waar te maken.

Mis deze feestelijke start van het kampeerseizoen niet en ontdek wat het Glamping Plein te bieden heeft. Of je nu een doorgewinterde kampeerder bent of net je eerste stapjes in de wereld van glamping zet, Caravana 2025 heeft voor iedereen iets bijzonders.

Koop nu je tickets en beleef het ultieme kampeeravontuur op Caravana!

Plan je bezoek

Caravana is de grootste kampeerbeurs van Noord-Nederland, met meer dan 240 exposanten die voor je klaarstaan. Bestel je tickets online met korting via www.caravana.eu en beleef de beurs in Leeuwarden van woensdag 29 januari t/m zondag 2 februari, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.