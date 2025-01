Camperbeurs in Brabant wordt blijvertje na daverend succes

Meer dan 11.000 bezoekers kwamen afgelopen weekend naar de eerste editie van Camperbeurs in Autotron Rosmalen. Daarmee was het event op zaterdag 18 en zondag 19 januari uitverkocht. ‘Wij waren ervan overtuigd dat in Brabant behoefte zou zijn aan deze beurs, gezien deze regio de meeste campereigenaren telt in Nederland. Maar dat het zo’n succes zou worden, dat hadden we nooit durven dromen’, zeggen Marije Pol en Danielle Dam namens Camperbeurs.

Camperbeurs wordt al 15 jaar georganiseerd in het Overijsselse Hardenberg, waar de beurs in september plaatsvindt. Daar is het event in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste camperevent in Nederland met meer dan 10.000 bezoekers en 8 volgeboekte beurshallen. Om (toekomstige) camperaars in Zuid-Nederland ook dichtbij huis te voorzien van een camperevent, besloot beursorganisator Easyfairs een extra editie te lanceren in Autotron Rosmalen.

Pol: ‘We waren overtuigd dat er behoefte was aan een Camperbeurs beneden de rivieren. Zo telt Noord-Brabant met bijna 30.000 de meeste campers in Nederland. Gek genoeg was er in deze regio nog geen Camperbeurs, daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. En met succes, want het volledige complex van Autotron Rosmalen was volgeboekt en uitverkocht.’

Op de beurs werd een breed scala aan exposanten gepresenteerd: van camperdealers tot camperbouwers en van camperaccessoires tot camperbestemmingen. Het volledige aanbod voor (toekomstige) camperaars kwam samen onder één dak. Ook waren doorlopend presentaties bij te wonen over onder meer camperreizen naar Schotland, Vlaanderen, Kroatië, Sauerland en de Noorse fjorden.

‘Deze eerste editie van Camperbeurs in Zuid-Nederland smaakt naar meer. Onze deelnemers kijken razend enthousiast terug op de beurs, waarbij ook tientallen campers verkocht zijn. Dat laat nogmaals zien hoe populair het camperavontuur in Nederland is. Het zal geen verrassing zijn, maar Camperbeurs in Brabant wordt een blijvertje. In de komende periode verwachten wij de plannen en datum voor 2026 bekend te maken’, aldus Pol en Dam. De eerstvolgende editie van Camperbeurs is op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september 2025 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.camper-beurs.nl.