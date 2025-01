Winnaars ANWB Camping van het Jaar 2025

Op vrijdag 17 januari zijn de winnaars van de titel ‘ANWB Camping van het Jaar 2025’ gehuldigd tijdens het PiNCAMP-gala in Stuttgart. De twee winnende campings zijn De Kleine Wolf in Nederland en Camping44 in Italië.

Voor deze verkiezing mochten kampeerders zelf hun favoriete camping voordragen. Ruim 11.000 campingfans deden dat afgelopen najaar, waarna een internationale vakjury uit de meest populaire terreinen de twee ANWB Campings van het Jaar 2025 aanwees.

Winnaar Nederland: Camping De Kleine Wolf in Stegeren, Overijssel

Adel verplicht, luidt het gezegde. Dat lijkt zeker op te gaan voor De Kleine Wolf in Stegeren, Overijssel, die opnieuw (na winst in 2020, 2022 en 2024) is gekroond tot de Nederlandse winnaar ANWB Camping van het Jaar 2025. Veel kampeerders kiezen keer op keer voor De Kleine Wolf vanwege de uitstekende faciliteiten en de bijna lyrische commentaren van de stemmers. De vijfsterrencamping biedt onder andere binnen- en buitenzwembaden met diverse glijbanen, een zwemvijver, junglebos, indoor speelparadijs, pumptrack, animatieteam, supermarkt, diverse restaurants, een visvijver en modern, kraakhelder sanitair. De jury waardeert ook de inspanningen van De Kleine Wolf op het gebied van duurzaam ondernemen.

Genomineerden Nederland naast De Kleine Wolf waren (deze keer vier andere Nederlandse campings genomineerd als ANWB Camping van het Jaar 2025):

Camping De Paal in Bergeijk, Noord-Brabant

Camping De Witte Berg in Ootmarsum, Overijssel

Camping Duinzoomhoeve in Julianadorp, Noord-Holland

Camping De Stamhoeve in Biezenmortel, Noord-Brabant

Winnaar Europa: Camping44 in Loro Piceno, Italië

In 2021 en 2022 won deze kleine agriturismo-camping in de Marche-regio al de titel ‘Beste kleine camping over de grens’. Ook dit jaar zijn Nederlandse kampeerders en de jury het erover eens dat Camping44 het predicaat ANWB Camping van het Jaar verdient. De gastvrijheid van de Nederlandse eigenaren, de rust, de fraaie en ruime kampeerplaatsen, de mooie ligging tussen strand en bergen en de kindvriendelijkheid worden door stemmers geprezen. Het sanitair is schoon, er is een zwembad, speeltuin en er worden gezellige avonden georganiseerd. De ligging van het dorp Loro Piceno op loopafstand wordt ook als een pluspunt gezien.

Genomineerden Europa naast Camping44 waren (deze keer ook vier andere buitenlandse campings genomineerd als ANWB Camping van het Jaar 2025):

50plus Campingpark Fisching in Weisskirchen, Oostenrijk

Camping Kyllburg in Kyllburg, Duitsland

Camping Hedesunda in Ön, Zweden

Playa Montroig Camping Resort in Mont-Roig del Camp, Spanje

Bekijk de winnaars en de genomineerden hier: https://www.anwb.nl/kamperen/camping-tips/campings-van-het-jaar/winnaars-camping-van-het-jaar-2025 Nog veel meer campinginspiratie vind je op www.anwbcamping.nl