De SVR-Vakantiebeurzen, 10.000 kampeerders zoeken hun kleinschalige camping uit

Zaterdag 25 januari wordt in Evenementenhal Gorinchem de eerste SVR Vakantiebeurs van 2025 georganiseerd. Op deze kampeerbeurs presenteren circa 250 kleinschalige campings hun bedrijf aan de bezoekers. De SVR- Vakantiebeurzen worden al decennialang georganiseerd en trokken vorig jaar ruim 10.000 bezoekers per beurs. “Het persoonlijke contact met de eigenaren wordt als waardevol ervaren. Kleinschalig kamperen blijft populair en we verwachten dat veel kampeerders ook dit jaar rust en ruimte zoeken tijdens hun vakantie”. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.



“Ondanks de verdergaande digitalisering blijven onze SVR-vakantiebeurzen nog altijd zeer in trek. We hebben nog nooit zoveel belangstelling gehad als tijdens de beurzen in 2024”, zegt Christel van Mill, voorzitter van de SVR (Stichting Vrije Recreatie). “Dat geldt ook voor het kampeerseizoen 2024. Kleinschalig kamperen was erg in trek en onze campings bieden rust en ruimte. Daar is behoefte aan. Dit wordt ook bevestigd door de groei van het aantal donateurs, het bezoek op onze website en ook het aantal nieuwe campings dat zich bij ons aanmeldt.



We hebben er dan ook enorm veel zin in om komende zaterdag onze eerste beurs af te trappen. Met ca. 300 kleinschalige campings uit binnen- en buitenland zal er voor iedere kampeerder zeker wat te vinden zijn. De beurzen zijn altijd een gezellig weerzien van kampeerders en campingeigenaren.”

Boerengastvrijheid

Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden ‘boerengastvrijheid’ bij de SVR is de gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van zevenenhalve euro p.p. voor andere belangstellenden en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar worden gesteld. “We vinden het belangrijk dat kamperen betaalbaar blijft. Ook deze beurzen moeten in onze visie toegankelijk blijven, al is dat financieel gezien niet altijd even makkelijk.’



Ontmoet Fien & Teun

Kleinschalig kamperen is ook populair bij gezinnen met jonge kinderen. Kinderen hebben op een camping de ruimte, maken snel contact en op een SVR-camping leren ze spelenderwijs meer over de natuur en dieren. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Naast twee “Klaunies”, die de kinderen gaan vermaken met tekenen en knutselen, zullen op deze beurs ook Fien & Teun aanwezig zijn voor een ontmoeting. Rond 13.00, 14.00 en 15.00 uur zijn zij aanwezig.