Recreatie Next Level maakt kennisprogramma bekend

Het vakevent Recreatie Next Level opent op 12 en 13 februari haar deuren voor de tweede editie in Evenementenhal Gorinchem. De organisatie wil met Recreatie Next Level dé next step zijn naar inspiratie en kennisdeling voor (toekomstige) recreatieprofessionals. Het kennisprogramma, dat nu officieel bekend is gemaakt, vormt de kern van dit tweedaagse evenement. Van workshops en lezingen tot paneldiscussies: voor iedere recreatieprofessional is er iets te ontdekken.

Recreatie Next Level richt zich op eigenaren, bedrijfsleiders, marketeers en de technische dienstmedewerkers van recreatiebedrijven. Met de thema’s Zwembad & Water, Recreatietechniek, Dienstverlening en Digitalisering en Marketing biedt het evenement een verdieping op de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg.

Kennisprogramma: inspiratie en praktische tips

Recreatie Next Level is te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze openingsuren kunnen bezoekers deelnemen aan diverse sessies, verspreid over verschillende thematische area’s:

Marketing Area

Volg de workshop Smartphonefotografie 2.0 door Loes Mennen en leer hoe je jouw smartphone optimaal inzet om de mooiste beelden te maken. Daarnaast helpt Johanna Oosterbaan je om je marketingstrategie te versterken met haar workshop ‘Boost je recreatiebedrijf: Maak een ijzersterk marketingplan!’. Bezoekers kunnen ook een sessie bijwonen van expert GuestButler: ‘Hoe waardevolle gesprekken met gasten tot onvergetelijke ervaringen leiden’. Matthijs Stekelenburg, oprichter van GuestButler, deelt praktische tips voor het verbeteren van de gastervaring. Daarnaast ligt hij een inspirerende klantcase toe.

Kennis Area

Recreatieprofessionals die willen weten hoe je de juiste kandidaten aantrekt in een krappe arbeidsmarkt? HISWA-RECRON biedt de workshop ‘Bouw aan je werkgeversmerk’, waarin je leert de juiste kandidaten aan te trekken. Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars deelt waardevolle inzichten over hoe de waarde van een recreatiebedrijf wordt bepaald. Benieuwd welke factoren van invloed zijn of hoe slimme investeringen de waarde van jouw onderneming kunnen verhogen? In deze sessie ontvang je waardevolle inzichten en praktische tips.

Benieuwd hoe je als recreatieprofessional AI kunt inzetten in jouw marketingstrategie? Laat je inspireren door de lezing van Olaf Lammers: ‘Praktisch aan de slag met AI’. Daarnaast neemt cybersecurity-expert Wouter van Dongen bezoekers mee in de wereld van ethisch hacken. Aan de hand van leuke anekdotes uit zijn eigen hackverleden, verhalen uit de praktijk en voorbeelden van vakantieparken die al eens gehackt zijn, laat hij zien hoe hackers te werk gaan en geeft hij tips en tricks hoe recreatiebedrijven hun eigen IT-beveiliging kunnen verbeteren.

Techniek Area

Voor de technische dienst én de eigenaar/bedrijfsleider zijn onder andere de sessies in de Techniek Area interessant. Zo leert expert Wildkamp je bijvoorbeeld hoe je wateroverlast voorkomt en regenwater slim gebruikt, wat je nodig hebt en hoe de techniek precies werkt. Ook kun je de sessie van expert Terra Carta volgen, zij vertellen hoe recreatiebedrijven inzicht kunnen krijgen in de ligging van kabels en leidingen op hun terrein.

Expert Area

In de Expert Area kan je aanschuiven bij allerlei sessies van gerenommeerde experts. Mis bijvoorbeeld de sessie van EEZZ niet, waarin Mick van Poortvliet van ABN AMRO vertelt over de uitdagingen en kansen van het succesvol verhuren van vakantieaccommodaties in een veranderende markt. Wat is de impact van prijsinflatie en btw-verhogingen en waarom is zichtbaarheid via boekingsplatformen essentieel om gasten aan te trekken?

Mis niets van het programma

Het kennisprogramma wordt op beide dagen volledig herhaald, zodat bezoekers niets hoeven te missen.

Meer dan 50 experts

Meer dan 50 experts staan klaar om hun kennis te delen op het gebied van Digitalisering & Marketing, Recreatietechniek, Dienstverlening en Zwembad & Water. Namen zoals Booking Experts, Baas B.V., Burgman, Wildkamp, Tommy Booking Support en WeMa.Agency zijn aanwezig. Er zijn nog enkele stands beschikbaar voor geïnteresseerde bedrijven.

Over Recreatie Next Level

Recreatie Next Level is onderdeel van Recreatie Vakbeurs en biedt recreatieprofessionals een unieke kans om kennis te vergaren, inspiratie op te doen en te netwerken met branchegenoten. Voor meer informatie over Recreatie Next Level, het kennisprogramma en het bestellen van tickets ga naar: www.recreatie-nextlevel.nl