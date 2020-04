Nederland is het land van de landschapskunst, we zijn er wereldberoemd om geworden. Maar hoe ziet jouw karakteristieke Nederlandse landschap er eigenlijk uit? En wat willen we in een tijd van veranderingen meenemen naar de toekomst? Doe mee aan de ‘Fotowedstrijd Landschapskunst’ van De Groene Koepel en wie weet hangt jouw werk straks in een tentoonstelling. De meesterwerken van Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen en Piet Mondriaan zijn in ons collectieve geheugen gegrift. Ze waren heuse artistieke sensaties en hun werken hangen in de beroemdste musea ter wereld: van het Louvre in Parijs tot The Metropolitan Museum of Art in New York. Uit al deze schilderijen komen karakteristieken naar voren die sterk de internationaal beroemde identiteit van het Nederlandse landschap bepalen. Tijdens deze fotowedstrijd krijg je de kans om jouw eigen ultieme meesterwerk van het Nederlandse landschap te verbeelden.

Een rijk cultuurlandschap

Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar het landschap zo divers is als in Nederland. Ons cultuurlandschap is grotendeels door mensenhanden gevormd. Het is het meest tastbare, toegankelijke erfgoed dat we hebben, met een enorme vertelkracht. “Met deze fotowedstrijd krijgt iedereen de kans om zijn eigen verhaal en kijk op het landschap te delen”, vertelt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. De fotowedstrijd is een onderdeel van het project ‘Natuurlijk Cultuurrijk’. Met dit project probeert de organisatie de verborgen verhalen achter het landschap te ontsluiten.

De spelregels

Meedoen aan de wedstrijd is relatief eenvoudig. Fotografeer een plek die jou dierbaar is en die volgens jou een karakteristieke Nederlandse plek weergeeft. Je kunt dichtbij de beroemde inspiratiebronnen blijven, maar ook een geheel eigentijdse versie maken. Het is toegestaan om te fotoshoppen, een collage te maken of zelfs de foto te ‘mergen’ met een ander, zolang de basis maar jouw eigen foto blijft. Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury van topprofessionals uit de Nederlandse fotografie- en kunstwereld en de landschapsarchitectuur/ruimtelijke ordening. De winnende werken krijgen o.a. een plek op de tentoonstelling op het Congres Natuurlijk Ondernemen op 29 oktober 2020. Meedoen kan t/m 19 september 2020 via de website van De Groene Koepel. Klik hier voor informatie.