Kinderen tekenen voor hun droomtuin tijdens Coronacrisis

MBI B.V. heeft een tekenwedstrijd opgezet om kinderen tijdens de Coronacrisis op een creatieve manier bezig te houden én het hebben van een fijne buiten-leefomgeving onder de aandacht te brengen.

Bewustwording van de buiten-leefomgeving

Nederlanders brengen door de Coronacrisis veel tijd noodgedwongen thuis door. Met het mooie weer is men vaak in eigen tuin te vinden. Ook kinderen zitten in ieder geval tot 11 mei massaal thuis. Door hun tuinontwerp in te zenden, maken kinderen kans op een geheel nieuwe tuin om in te spelen. “Wij hopen met deze actie ook te bewerkstelligen dat kinderen actief nadenken over de invulling van de tuin als het gaat om groen en water”, aldus Minela Alić, Marketeer bij MBI. “Dat zijn aspecten die de onafhankelijke jury meeneemt bij de beoordeling van de ontwerpjes. Een goede balans tussen dode en levende materialen.”

Groots uitpakken

De hoofdwinnaar ziet zijn of haar tekening verwezenlijkt worden tot een professioneel tuinontwerp door bekende tuinontwerper Huib Schuttel. Daarna gaat de tuinverbouwing van start, want ook de uitvoering wordt verzorgd. Met dit initiatief hoopt MBI kinderen een creatieve uitlaatklep te bieden en één gezin een mooie plek te geven waar ze veilig kunnen genieten van de zonnige dagen. “We hadden deze realisatie graag getoond in het tuinprogramma waar wij al bijna 30 jaar sponsor zijn, maar dat gaat helaas niet door. Wij staan zeker open voor samenwerking met andere televisieprogramma’s. Het is belangrijk dat het onderwerp tuinieren niet van de Nederlandse televisie verdwijnt.”

Aangesloten partners

Inmiddels zijn meerdere bedrijven aangehaakt bij het initiatief. Waaronder ACO Easygarden, Van de Berk Boomkwekerijen, in-lite en Woodvision. Meer bedrijven mogen zich aanmelden om mee te doen. Of het initiatief jaarlijks uitgezet wordt, is nog onzeker. Maar als het aan MBI ligt, is dit een grote wens. De (T)huiswerk Tuin actie loopt tot en met 31 mei 2020. Op de website is meer informatie te vinden over de actie en deelname. Alle updates rondom de wedstrijd en de mooiste creaties worden gedeeld op de Facebook pagina @thuiswerk.tuin.