Dormio Resorts & Hotels start verhuur van luxe appartementen in Breskens

Dormio Resorts & Hotels start per direct met de verhuur en het beheer van Breskens Apartments in Breskens, Zeeuws-Vlaanderen. Het complex, ontwikkeld door Cafferelli en Van der Poel, bestaat momenteel uit drie luxe appartementsgebouwen en biedt 76 appartementen en penthouses voor de verhuur. Later zal het zogenoemde Project Beaufort worden uitgebreid tot vijf appartementsgebouwen. Het complex omarmt een duurzaam karakter en zorgt met de directe ligging aan het strand voor een optimale vakantiebeleving.

“Ik ben ontzettend trots dat we Breskens Apartments kunnen toevoegen aan ons portfolio”, zegt Serge van der Heijden, directeur van Dormio Resorts & Hotels. “Breskens Apartments & Penthouses is een uitgelezen kans om onze locaties in Zeeuws-Vlaanderen verder uit te breiden. De luxe uitstraling en voorzieningen van de appartementen sluiten feilloos aan bij de kwaliteit die onze gasten van ons gewend zijn. Ook de bijzondere locatie, direct aan het strand en nabij de jachthaven, zorgt voor een comfortabel en onbezorgd verblijf voor iedereen die met hun familie en vrienden wil genieten van de karakteristieke Zeeuwse omgeving.”

Succesvolle verhuurexploitatie

Richard de Jong en Esther Cruson, de voormalige verhuurmiddelaars, zijn blij met de keuze voor Dormio als nieuwe verhuurder. De Jong: “Met trots kijken we terug op de opstart van het project Beaufort in het havengebied Breskens, gerealiseerd door ons kleine team. Hiermee hebben we een stevige fundering gelegd voor een succesvolle verhuurexploitatie. Nu dragen we met vreugde het stokje over aan Dormio voor verdere groei en uitbreiding. Haar bekendheid, ervaring en uitgebreide team van specialisten, belooft een versnelling in het succes. Wij wensen het Dormio-team alle succes toe.”

Modern comfort

De appartementsgebouwen beschikken over vijftien verschillende type appartementen en variëren tussen ruime en luxe vier en zes persoonsappartementen of de zogenoemde sky penthouses met sauna. Alle appartementen zijn voorzien van twee badkamers, uitzicht over de haven, de Noordzee of de Schelde en een privé parkeerplek. Bovendien sluit het complex aan bij Dormio’s ambities op het gebied van duurzaamheid. Van der Heijden licht toe: “Bij Dormio hechten we waarde aan de groeiende hedendaagse behoefte van vakantiegangers naar milieuvriendelijke vakantieverblijven. Voor Dormio Breskens Apartments & Penthouses geldt dat de appartementen gasvrij zijn en gebruikmaken van duurzame energie.”

Dormio Breskens Apartments & Penthouses is nu te boeken via deze link.

Over Dormio Group

Dormio Group ontwikkelt sinds 2001 luxe vakantieresorts en hotels op toeristische toplocaties. Dormio Group is als projectontwikkelaar en bemiddelaar verantwoordelijk voor de verkoop, verhuur en het beheer van de vakantiewoningen, appartementen en/of hotelkamers op deze resorts en hotels. Alle drie de faseringen worden in-house opgepakt: ontwikkeling (Dormio Leisure Development), sales/makelaardij (Dormio Investments) en management, exploitatie en verhuur (Dormio Resorts & Hotels, Summio). Door Dormio’s marktkennis, betrokkenheid en liefde voor het leisure-vak, die je terugziet in de resorts en hotels, worden zowel de klanten als gasten volledig ontzorgd. Bij Dormio Group werken dagelijks ’meer dan 600 medewerkers in de verschillende landen, waarvan 125 op het hoofdkantoor in het centrum van Arnhem. Het portfolio bestaat momenteel uit 42 locaties in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Spanje. Voor meer informatie, bekijk de website: www.dormiogroup.com