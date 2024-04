Documentaire Keukenhof 75 jaar

Het 75-jarig bestaan van Bloemententoonstelling Keukenhof is de aanleiding voor een documentaire die tussen 9 en 14 april bij RTL wordt uitgezonden. Huub Stapel neemt ons mee op reis door de rijke geschiedenis van Landgoed Keukenhof. We kijken terug naar het prille begin in 1949 toen bollenkwekers, exporteurs en burgemeester Lambooij van Lisse het idee opvatten om een showtuin te creëren op een deel van het landgoed.

Met de inzet van generaties bevlogen mensen is Keukenhof in 75 jaar uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. In de documentaire nemen we een exclusief kijkje achter de schermen met een aantal van hen vanaf de oprichting tot aan de opening van het lentepark in dit jubileumjaar.

Uitzendschema documentaire:

RTLZ dinsdag 9 april 2024, ca. 20.30 uur

RTLZ woensdag 10 april 2024, ca. 23:30 uur

RTLZ zaterdag 13 april 2024, ca. 07.30 uur

RTL4 zondag 14 april 2024, ca. 14.00 uur

Jubileumactiviteiten Keukenhof

Vanaf 1 maart: Internationale Keukenhof postzegel uitgebracht door PostNL

Tot en met 12 mei: Jubileumtentoonstelling Keukenhof 75 jaar in het Juliana paviljoen

Woensdagavond 8 mei 19.30 tot 21.00 uur: Keukenhof Concert in de openlucht met het Metropole Orkest en diverse artiesten: Jeangu Macrooy, Trijntje Oosterhuis en nog meer