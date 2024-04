Indoorskihallen van over de hele wereld komen samen in Zoetermeer voor duurzaamheidinnovaties van TechnoAlpin en xelom

SnowWorld Zoetermeer is woensdag 10 april gastheer voor de officiële presentatie van twee revolutionaire duurzame producten van TechnoAlpin en xelom, een vooraanstaande fabrikant van sneeuwproductietechnologie en elektrische pistenvoertuigen. Het evenement zal exploitanten van indoor skibanen van over de hele wereld samenbrengen om kennis te maken met de nieuwste innovaties op het gebied van sneeuwproductie en piste-onderhoud.

“SnowWorld heeft een stevige duurzaamheids ambitie. We willen klimaatneutraal zijn in 2023 en de productie van sneeuw en het onderhoud van onze pistes vormen daarin een belangrijk element”, aldus Wim Hubrechtsen, CEO van SnowWorld. “We werken al naar volle tevredenheid samen met TechnoAlpin en hebben momenteel twee electrische voertuigen van xelom voor onze pistenpreparatie in SnowWorld Landgraaf en Amnéville en zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de verduurzaming van sneeuwproductie.”

TechnoAlpin is een toonaangevende fabrikant van sneeuwproductietechnologie en is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van sneeuwproductiesystemen voor skigebieden, waaronder indoor skihallen. De technologieën van TechnoAlpin en xelom worden wereldwijd gebruikt en zorgen voor betrouwbare sneeuwcondities.

De hoogtepunten van de presentatie zullen zijn:

Zuinig Sneeuwkanon “SD500”: TechnoAlpin zal haar nieuwste zuinige sneeuwkanon introduceren, ontworpen om efficiënter te werken en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit innovatieve sneeuwkanon biedt een uitstekende sneeuwproductie tegen lagere operationele kosten en met minder energieverbruik, waardoor het zowel economisch als milieuvriendelijk is. Nieuwste Elektrische Pistenpreparatievoertuig, de xelom Snow Cat: Als antwoord op de groeiende vraag naar duurzame pistenonderhoudstechnologieën, zal xelom haar nieuwste elektrische pistenpreparatievoertuig presenteren. Dit geavanceerde voertuig is ontworpen met het oog op efficiëntie en milieuvriendelijkheid, waarbij het gebruik van elektriciteit zorgt voor een verminderde uitstoot en geluidsoverlast, terwijl het toch optimale prestaties levert bij het prepareren van skipistes.

SnowWorld en duurzaamheid

“Wij zetten volop in op de verduurzaming van onze sneeuwhallen, zowel bij het verkleinen van onze energiebehoefte als de duurzame opwekking daarvan. Zo combineren we windenergie -van twee windmolens die exclusief voor SnowWorld draaien- met energie van onze zonnepanelen. We kiezen daarom nadrukkelijk voor partners als TechnoAlpin en xelom die grote stappen maken in het bieden van duurzame oplossingen voor sneeuwproductie.”, aldus Hubrechtsen.