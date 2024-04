Onderzoek: in dit Europese land betaal je het minst voor een cappuccino

Ah, cappuccino! Die heerlijke mix van espresso, gestoomde melk, en dat perfecte laagje schuim. Genieten toch? De prijs van dit populaire drankje varieert flink, afhankelijk van waar in Europa je een kopje bestelt. In Bosnië kunnen koffieliefhebbers hun hart ophalen, want daar betaal je voor het geliefde drankje slechts €1,27. Ter vergelijking: in Nederland kost een cappuccino gemiddeld €3,21. 

Dit komt naar voren uit een analyse van de Cost of Living Index door Preply. Het online talenplatform maakte een vergelijking tussen Nederland en andere Europese landen als het gaat om het drinken van een kopje cappuccino in een horecagelegenheid. De duurste cappuccino drink je in Denemarken, waar een cappuccino gemiddeld €5,39 kost, gevolgd door Zwitserland en Noorwegen met respectievelijk €5,09 en €4,12.

Een kleine prijs

De meest betaalbare cappuccino? Bosnië is het land waar koffieliefhebbers kunnen genieten van hun favoriete warme drank voor slechts €1,27. In Noord-Macedonië kost een cappuccino gemiddeld €1,49, terwijl in Montenegro de prijs slechts een cent meer is, op €1,50.

Cappuccino-paradijs

Italië, wereldwijd bekend als de bakermat van de cappuccino, biedt niet alleen cappuccino van uitstekende kwaliteit maar verrast ook met een zeer betaalbare prijs van slechts €1,58 per kop. Nederland is met een prijs van €3,21 ruim twee keer zo duur als het land van de cappuccino’s.

Koffie verkeerd

Wil jij tijdens het koffiemoment indruk maken met jouw Italiaanse tongval? Let dan goed op! Het bestellen van een koffie kan qua uitspraak soms nog wel lastig zijn. Wil je het helemaal juist doen, bestel dan een kopje ‘ka – puh – chee – no’. Een keer zin in een andere koffie? Ga dan voor een ‘latte makkiato’ met een harde K in plaats van de ‘latte masji-ato’ en de ‘espresso’ in plaats van de ‘expresso’.