Droomparken breidt activiteiten uit naar Spanje

Met de acquisitie van het appartementencomplex Hacienda El Sueño in Mijas bij Marbella, zet Droomparken haar eerste stappen in het buitenland. Het bedrijf wil hiermee aan de wens voldoen van Nederlanders, maar ook van bijvoorbeeld Duitsers en Scandinaviërs, om een luxe vakantiewoning te bezitten of te resideren in een zonnig land als Spanje. Droomparken ziet bovendien een groot potentieel aan hurende gasten die het hele jaar door korte vakanties boeken in de zuidelijke landen om ‘energie te tanken’. Andries Bruil van Droomparken: ‘Ook onder bezitters van een recreatiewoning bij Droomparken zien we de behoefte om te overwinteren met goede voorzieningen in een land met een prettig klimaat en met name ook in de wintermaanden.’ Door de uitbreiding in Spanje wil Droomparken aan deze vraag vanuit de markt voldoen. Bruil: ‘Ideaal voor wie op zoek is naar rust, comfort en veiligheid.’

Het complex, waarvan de casco reeds gebouwd is, wordt door Droomparken doorontwikkeld tot circa 200 luxe appartementen bestemd voor de verkoop en verhuur. Hacienda El Sueño bevindt zich op een unieke plek dicht bij zee en in de nabijheid van verschillende golfbanen. Het wordt voorzien van zwembaden, een kunstmatige laguna met watervallen en strand; gebruikers krijgen bovendien een pallet aan hoogwaardige servicevoorzieningen als conciërge, horeca, toezicht en toegang tot lokale medische zorg. Net als in Nederland biedt Droomparken de eigenaren van de appartementen de mogelijkheid om de woning voor verhuur aan te bieden via de eigen verhuurorganisatie van Droomparken. Ook is het mogelijk om te resideren op Hacienda El Sueño. Het beroemde ‘witte dorpje’ Mijas ligt vlakbij het mondaine Marbella, een van de belangrijkste badplaatsen aan de Costa del Sol in Andalusië. Mede door de prestigieuze jachthaven Puerto Banús is Marbella een geliefde pleisterplek voor bootbezitters, watersporters en zonaanbidders. De Costa del Sol heeft gemiddeld 3000 zonuren per jaar. Vanuit La Cala de Mijas is het bovendien niet ver naar de bij vakantiegangers en cultuurliefhebbers populaire stad Malaga. Een shuttleservice zal voor vervoer zorgen tussen Hacienda El Sueño en het internationale vliegveld van Malaga. Klik hier voor informatie.