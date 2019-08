Kosten doorslaggevend voor ouderen bij dagje uit

De zon hoog aan de hemel en de terrasjes vol: ook voor ouderen is de zomer het seizoen bij uitstek voor gezellige dagjes uit met vrienden of familie. Toch kijkt de Nederlandse vijftigplusser tijdens een uitje in eerste instantie niet naar zijn reisgezelschap of de weersomstandigheden maar… naar de rekening. Jawel: ouderen noemen ‘redelijke prijzen’ massaal als belangrijkste ingrediënt voor een geslaagd dagje uit – we blijven immers Nederlanders! In de zomermaanden gaan Nederlandse vijftigplussers weer massaal op stap. U komt ze vooral tegen tijdens wandelingen, fietstochten, stedentripjes en in musea, want dat zijn de populairste activiteiten voor een dagje uit, blijkt uit onderzoek in opdracht van Startpagina.nl.

Partner

Zo’n 40 procent van de Nederlandse vijftigplussers gaat eens of meerdere keren per maand een dagje uit. Wat daarbij opvalt, is dat hoogopgeleide ouderen veel vaker op stap zijn dan laagopgeleide ouderen. Zo gaat de helft (50 procent) van de hoogopgeleide vijftigplussers eens of meerdere keren per maand een dagje weg, terwijl dit onder laagopgeleiden slechts 31 procent is. Nederlandse ouderen gaan voornamelijk met hun partner op stap (58 procent), al is dit percentage onder tachtigjarigen een stuk lager (34 procent). Zij gaan, mogelijk door het wegvallen van een partner, vaker alleen of met kinderen weg.

Geld

Toch is dat reisgezelschap niet de belangrijkste succesfactor voor een uitje; dat zijn de prijzen. Een overgrote meerderheid van de 1.104 ondervraagden (60 procent) vindt ‘redelijke prijzen’ belangrijk voor een geslaagde dag. Mooi weer en reisgezelschap moeten het doen met 51 procent. De grootste groep ouderen (38 procent) spendeert tijdens een dagje uit tussen de 26 en 50 euro, al zit een aanzienlijke groep (29 procent) daar nog boven. Dat prijzen belangrijk zijn wil overigens niet zeggen dat ouderen de hand angstvallig op de knip houden. Veruit de meeste vijftigplussers (68 procent) bezoeken bij voorkeur de horeca op locatie in plaats van dat ze, uit voornamelijk kostenoverwegingen, eten van huis meenemen – dat doet slechts 24 procent. Een etentje wordt dan ook door 56 procent gezien als de perfecte afsluiting van een dagje uit.

Onbeschoft gedrag

Afknappers tijdens uitjes zijn vooral viezigheid en onbeschoft gedrag. Ook ergeren ouderen zich aan drukte, hoge parkeerkosten en onvriendelijk personeel. Om die te ontlopen, bereiden ouderen hun dagjes uit goed voor. Daarbij varen ze voornamelijk op aanbevelingen van vrienden en familie (32 procent) en recensies in kranten en tijdschriften (29 procent). Reisprogramma’s zullen het ook goed doen, aangezien reisjournalist Floortje Dessing uit het onderzoek als meest gewilde reisgenoot naar voren komt. Met 14 procent eindigt zij boven aan de lijst van populairste BN’ers voor een dagje uit. André van Duin eindigt met 9 procent op de tweede plaats. Klik hier voor informatie.