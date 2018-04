Droomparken en Asito sluiten nieuw contract

Droomparken en Asito hebben vrijdag, 6 april, een vernieuwde overeenkomst getekend. De samenwerking tussen Asito en Droomparken dateert al van 2003. Droomparken is de afgelopen tijd bezig geweest met een nieuwe koers om gasten nog centraler te stellen. In 2017 is daarom onder andere een onderzoek gedaan naar de schoonmaak. Op Droompark Beekbergen is gekeken of onderdelen uit de grote schoonmaak ook kunnen worden meegenomen tijdens de wisselschoonmaak of periodiek gedurende het gehele jaar. De resultaten waren zeer positief, daarom is deze verandering nu op alle Droomparken doorgevoerd. Voor Asito betekent dit dat een aantal werkzaamheden vaker worden gedaan. En dat er een aantal werkzaamheden zijn toegevoegd aan de wisselschoonmaak, naast het standaard opmaken van de bedden. Ook tijdens de periodieke schoonmaak worden meer werkzaamheden uitgevoerd. Om deze verandering goed te faciliteren rijden sinds kort Asito’s schoonmaakkrachten in E-cars op de parken rond en is er nog meer aandacht voor opleiding en de borging van de kwaliteit. Ook nieuw aan het contract is een jaarlijkse gezamenlijke bijdrage aan een goed doel. De parken hebben hiertoe een onderlinge competitie opgesteld met als doel de hoogste score te behalen op de schoonmaak. Hiermee is elke maand geld te winnen, waarvan een deel naar een goed doel zal gaan. Aan het einde van het jaar komt dit neer op een bedrag van €1200. Een mooie motivatie om hoge scores te behalen. Het gekozen goede doel zal binnenkort bekend gemaakt worden. Het nieuwe contract loopt voor onbepaalde tijd.