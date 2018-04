Mega Piraten Festijn 20 april op Zeumeren

Op vrijdag 20 april a.s. vindt de zevende editie van het Mega Piraten Festijn plaats op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen/ Barneveld. Met diverse artiesten zoals Gerard Joling, Jannes, Lange Frans, Koos Alberts, Snollebollekes en Corry Konings wordt het een muzikaal festijn! Tijdens de op- en afbouw is recreatiegebied Zeumeren, evenals Lounge&Sport Paviljoen Zeumeren en SchatEiland Zeumeren gewoon bereikbaar. De organisatie van het Mega Piraten Festijn verwacht zo’n 6.000 tot 8.000 bezoekers. Vanaf 18.30 uur gaat de tent open. Het Mega Piraten Festijn start om 20.00 uur en duurt tot 0.00 uur. Het festival vindt net als vorig jaar plaats op parkeerplaats C, aan de noordwest zijde van Zeumeren, gelegen aan de Blotekamperweg. De kaarten zijn te bestellen via www.megapiratenfestijn.nl.

Op- en afbouw

Op vrijdag 13 april 2018 start de opbouw. Tijdens de op- en afbouw zijn de stranden en ligweiden gewoon te gebruiken. De achterste parkeerplaats die tegen de Blotekamperweg is gelegen, is deze periode niet bereikbaar in verband met de veiligheid van de bezoeker. Dit betekent ook voor het daar aangesloten fiets- en wandelpad. Een rondje om de plas is in deze periode daarom niet mogelijk. Maandagmiddag 23 april wordt het terrein vanaf 16.00 uur weer opgeleverd. Lounge&Sport Paviljoen Zeumeren en SchatEiland Zeumeren zijn op de dagen van de op- en afbouw en de dag van het evenement gewoon geopend volgens de normale openingstijden, zie www.zeumeren.nl. Donderdag 19 april en vrijdag 20 april vinden verschillende soundchecks plaats, die enige geluidshinder kunnen veroorzaken