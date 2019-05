Droomparken gaat Recreatieoord Enkhuizer Zand realiseren

Ontwikkelingsmaatschappij OREZ heeft in Droomparken de exploitant gevonden voor de camping en de recreatiewoningen binnen de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ). Droomparken is een landelijk opererende partij die 14 recreatieparken beheert op aantrekkelijke en bijzondere locaties in Nederland. Droomparken-directielid Andries Bruil: ‘Wij zijn enorm blij en trots dat OREZ deel gaat uitmaken van Droomparken om het REZ te realiseren op deze unieke plek bij het IJsselmeer, direct gelegen bij de historische en mooie binnenstad van Enkhuizen.’ De gemeente Enkhuizen heeft in mei 2015 besloten een tender uit de schrijven voor de revitalisering van het gebied Enkhuizer Zand. Het gebied behelst een aantal elementen zoals het strand, het openbare zwembad, een camping en een zeilschool. De tender werd in januari 2017 gegund aan ontwikkelingsmaatschappij OREZ, die de ontwikkeling voor het gehele gebied gaat uitvoeren conform de richtlijnen en voorwaarden in het tenderdocument. De gemeente heeft altijd de wens uitgesproken dat dit een landelijk opererende verhuurorganisatie zou moeten zijn. Met Droomparken is deze gevonden. Tijdens de gesprekken tussen OREZ en Droomparken werd geconcludeerd dat Droomparken niet alleen als exploitant wil optreden, maar ook als ontwikkelaar. De specifieke kennis en ervaring die nodig is om zowel te ontwikkelen als duurzaam te exploiteren, is bij Droomparken ruim aanwezig. Daarom is besloten het eigenaarschap van OREZ naar Droomparken over te doen, waarbij OREZ als zelfstandige vennootschap blijft bestaan. Alle rechten en verplichtingen die contractpartner OREZ heeft, zijn overgenomen en blijven dus als zodanig onverkort van kracht. De gemeente Enkhuizen behoudt daarin dan ook haar belangrijke regiefunctie. Als nieuwe eigenaar van OREZ zal Droomparken niet alleen bovengenoemde verplichtingen nakomen, maar wil zij ook graag een goede buur zijn van de inwoners en belanghebbenden in Enkhuizen. Droomparken streeft een transparante communicatie na over de ontwikkelingen rond REZ en zal waar mogelijk, binnen de voorwaarden gesteld door de gemeente Enkhuizen, zoveel mogelijk proberen te voldoen aan de wensen en ideeën die er lokaal leven.

De ontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand bestaat uit het realiseren van:

• een breed openbaar strand met een lengte van circa 1200 meter inclusief ligweides;

• fietspaden en opwaardering van openbaar groen en wegen;

• voldoende parkeerplaatsen voor de gebruikers van het recreatieoord;

• huisvesting en een uitkijkpost voor de reddingsbrigade van Enkhuizen;

• max. 200 recreatiebungalows in verschillende stijlen;

• een nieuwe seizoenscamping gecombineerd met een passantencamping op een andere locatie;

• een zeilschool met groepsaccommodatie.

De ontwikkelingen van deze nieuwe faciliteiten dicht bij de aantrekkelijke historische binnenstad van Enkhuizen is uniek voor Nederland en gaat naar verwachting een belangrijke impuls geven aan het recreatieve aanbod in Enkhuizen, de lokale en regionale economie en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid.

Beeld: K3H Architecten