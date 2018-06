Droomparken nieuwe hoofdsponsor Vitesse

Droomparken is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van Eredivisieclub Vitesse. De samenwerkingsovereenkomst werd zaterdagmiddag 23 juni op Droompark De Zanding in Otterlo ondertekend door Andries Bruil namens de directie van Droomparken en Joost de Wit, algemeen directeur van Vitesse. Uiteraard zal de naam Droomparken de thuis- en uitshirts sieren van Vitesse, maar het gaat hier om een diepgaande samenwerking waaronder op het gebied van marketing en exposure. De overeenkomst is gericht op de langere termijn.



Commercieel directeur van Vitesse, Olivier Smit: “We zijn heel trots op de samenwerking met Droomparken, dat voor beide partijen een belangrijke stap is voor de continuïteit. Net als Vitesse is Droomparken een dynamische en succesvolle club, een landelijke speler die volop in ontwikkeling is en continue werkt aan verdere professionalisering. Bij Droomparken en Vitesse is de beleving van gasten en supporters de belangrijkste drijfveer. Iedere dag weer. Samen met Droomparken wil Vitesse zo veel mogelijk de verbinding zoeken met supporters, businessclubleden en andere partners. Daar zijn al veel ideeën voor, waarvan de eerste resultaten snel zichtbaar gaan worden. Onder meer komen er voor de supporters en stakeholders van Vitesse speciale aanbiedingen voor een verblijf bij Droomparken. Juist deze multidisciplinaire samenwerking maakt deze overeenkomst uniek. Ook ben ik heel trots op de custom made nieuwe wedstrijdshirts van Vitesse, die we vandaag met Droomparken als hoofdsponsor hebben kunnen presenteren. Daarnaast willen wij SWOOP bedanken voor het afgelopen seizoen. Ook in de toekomst blijven Vitesse en SWOOP aan elkaar verbonden. Op dit moment wordt bekeken in welke vorm dat precies gaat zijn.” Andries Bruil namens de directie van Droomparken: “Waar het twintig jaar geleden begon met één Droompark op de Veluwe, is Droomparken inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met veertien Droomparken verspreid door het land, met het hoofdkantoor in het Gelderse Beekbergen en we groeien steeds verder. Ons doel met het hoofdsponsorschap van Vitesse is door een hogere naamsbekendheid nog meer kennis te laten maken met Droomparken en al het moois wat onze recreatieparken te bieden hebben. Daarnaast dragen wij graag bij aan de ambitie van Vitesse, om structureel mee te spelen voor de plaatsen die recht geven op Europees voetbal en om zo ver mogelijk te komen in de KNVB Beker.”