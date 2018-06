Burgemeester opent het vernieuwde Preston Palace

De nieuwe hotelentree met imposante showvijver en moderne hotellobby zijn dé bekroning op de vele vernieuwingen sinds 2011. Het vernieuwde Preston Palace wordt op maandag 2 juli officieel geopend door burgemeester Gerritsen.

Metamorfose

Wie zich Preston Palace herinnert als ‘een ziekenhuis dat ooit werd verbouwd tot een hotel’, is verplicht om op korte termijn een kijkje te nemen. Het all-inclusive resort heeft sinds de verkoop een metamorfose ondergaan. Nieuwe hotelkamers, luxe Suites, het nieuwe hotelrestaurant ‘Ribbleton’, verrassende spelfaciliteiten, gastvrije service, A-merken aanbod en nu als kers op de taart: een spectaculaire hotelentree met royale hotellobby. Het is modern, strak, chic met een ‘verrassend vleugje Vegas’. Inchecken bij Preston Palace is een ware beleving geworden. Een grote showvijver met fonteinen en bijbehorende lichtshow, een luifel van formaat, een royale hotellobby en een frisse front desk met vriendelijke medewerkers zorgen voor een warm welkom en zijn de opmaat naar een heerlijk verblijf. Voor het succes van heden is vanaf 2011 – de verkoop van Preston Palace – flink geïnvesteerd. Met de komst van de nieuwe directie en met aangepaste strategie zijn veel grote investeringen gedaan op online en offline vlak. Dat heeft geleid tot stijgende bekendheid in binnnen- en buitenland, groeiende waardering (Familiehotel 2016 t/m 2018, Beste Uitje) en 210.000 gastnachten per jaar; wat goed is voor een marktaandeel van circa 12% van alle hotelovernachtingen in Overijssel.

Promotor Twente

Met jaarlijks 325.000 unieke bezoekers, als grootste leisure-hotel van Nederland, is Preston Palace een toeristisch uithangbord voor Almelo en Twente. Zoals Almelo en geheel Twente in ontwikkeling zijn voor haar (toekomstige) inwoners, is Preston Palace constant aan het vernieuwen en moderniseren om perfect aan te sluiten bij de wens van haar (toekomstige) bezoekers. De gemeente is trots op bedrijven zoals Preston Palace, die Almelo tot ver buiten de stadsgrenzen bekend en geliefd maken. Niet in de laatste plaats uiteraard voor de 550 (voornamelijk Almelose) werknemers die hier een arbeidsplaats vinden. In de gehele leisure-sector is het uitermate bijzonder dat een onafhankelijk hotel deze gastenaantallen weet te behalen. Vooral gezien het feit dat Preston Palace 99% van de boekingen zelf weet te genereren, zonder enige tussenkomst van ‘derde partijen’. Dit is mede te danken aan een krachtig PR/Marketingteam dat ervoor zorgt dat Preston Palace een sterk merk is en blijft. Klein genoeg om snel te kunnen innoveren, groot en bijzonder genoeg om onafhankelijk te blijven. De laatste innovatie heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe showvijver, hotelentree en hotellobby goed bij het unieke karakter van Preston Palace passen. Op maandag 2 juli verricht burgemeester Gerritsen de officiële opening. Na een welkomstwoord van Carlo Slag, directeur Preston Palace, spreekt Quirine ter Haar, Merkleider van Twente Marketing. Vervolgens is de eer aan de burgemeester van Almelo om in zijn stad, het mooiste en vernieuwde all-inclusive hotel te openen.