Museum in zomervakantie met gratis bioscoopbezoek

Tijdens de Zomervakantie 2018 heeft het Museum van de 20e Eeuw een wel zeer leuk aanbod: Bij een bezoek aan het museum, met de succesvolle Buurman & Buurman tentoonstelling, is een bezoek aan de buren, Cinema Oostereiland, inbegrepen. Na of tijdens het museumbezoek mag je de nieuwste bioscoopfilm van de handige klussers “BUURMAN EN BUURMAN HEBBEN EEN NIEUW HUIS” vanuit een comfortabele bioscoopstoel bekijken. Zo heb je uren plezier voor een kinderprijs van slechts € 5,-. En met de MuseumKaart is het zelfs gratis.

Van 7 juli t/m 2 september 2018, de hele zomervakantie dus, komt het Hoornse museum met deze speciale aanbieding. Bioscoopfilm én museumbezoek voor één prijsje. En als buiten de mussen van het dak vallen, zitten jullie lekker koel in de bioscoop te kijken naar de nieuwste Buurman & Buurman film én ga je op ontdekking in de “A JE TO!” expositie. Daar zie je het ontstaan van de beroemde serie, kun je lekker spelen en knutselen en mag je ook naar de andere zalen van het museum en naar de Dikkie Dik expositie. Die oranje poes bestaat net zoals Buurman & Buurman al meer dan 40 jaar.

`Beter een goede buur dan een verre vriend`

Het is een mooie samenwerking tussen de buren museum en cinema. Samen zitten ze in een oude gevangenis en waar mogelijk werken ze samen. Eén van de drie professionele bioscoopzalen is deze zomer gereserveerd voor de museumgasten. `Beter een goede buur dan een verre vriend.’

Cinema Oostereiland én het Museum van de 20e Eeuw zitten beiden in de voormalige gevangenis “De Krententuin” op het Oostereiland bij de prachtige haven van Hoorn. Kijk voor alle info, zeker voor parkeren en openingstijden, op de website.