Toverland zendt opening grootste uitbreiding ooit live uit

Attractiepark Toverland opent volgende week het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon. De VIP-opening op donderdag 5 juli 2018 wordt vanaf 19.15 uur live uitgezonden via het YouTube-kanaal van Toverland. Naast de officiële openingsceremonie krijgen kijkers de eerste onride beelden te zien van de gloednieuwe attracties.

Tijdens de livestream worden kijkers meegenomen op een rondleiding door het mediterrane Port Laguna en het mysterieuze Avalon, inclusief de eerste onride beelden van bootattractie Merlin’s Quest en de spectaculaire achtbaan Fēnix. De presentatie is in handen van Tessa Maessen, tweede generatie van het familiebedrijf. “Middels de livestream kan iedereen meegenieten van de pré-opening van de grootste uitbreiding in de geschiedenis van Toverland. We zijn erg trots op onze nieuwe gebieden en willen de kijkers een eerste indruk geven van de grootsheid en kwaliteit ervan”, legt Maessen uit. Tijdens de uitzending zullen tevens interviews plaatsvinden met Toverland-eigenaar Jean Gelissen, Algemeen Directeur Caroline Kortooms en Hoofdontwerper Peter van Holsteijn.

Toekomst vol magie

Vanaf zaterdag 7 juli 2018 zijn Port Laguna en Avalon geopend voor alle bezoekers. Met zeven hectare betreft het de grootste uitbreiding in de geschiedenis van het 17-jarige attractiepark. Er is een investering van 35 miljoen euro mee gemoeid. De ambitie van Toverland is om in de komende jaren de magische grens van 1 miljoen bezoekers te doorbreken. Het attractiepark wil hiervoor de verblijfsduur verlengen door nieuwe uitbreidingen en het openen van een vier-sterren-hotelresort. De toekomst is er één vol magie.