Roemeense Dagen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

In het weekend van 23 en 24 juni is het Centrumgebied van Het Nationale Park De Hoge Veluwe een stukje Roemenië in Nederland. Met eten, muziek, handwerk, exposities, film en verder alles wat Roemenië bijzonder maakt.

Aanleiding voor het evenement is de 100 Centenar, de 100e verjaardag van de Roemeense Unie én de betrekkingen tussen het Park en Roemenië. Die betrekkingen gaan terug naar de tijd dat Anton Kröller, oprichter van het Park, zaken deed met het land, zo’n honderd jaar geleden. Kröller bezat graanbelangen in Roemenië. De Roemeense Dagen worden georganiseerd in samenwerking met de Roemeense ambassade en het Roemeens Cultureel Instituut Brussel, waarmee het Park warme banden onderhoudt. Het Nationale Park De Hoge Veluwe organiseert jaarlijks een landenweekend, waarbij het betreffende land de kans krijgt zich te presenteren aan een breed publiek.

Op beide dagen is er een doorlopend muziekprogramma met zes Roemeense topartiesten, waaronder Mariana Stănescu, The Lincan Ensemble en het tien man sterke Ensemble Rapsodia Vâlceană. Op een speciaal ingerichte Roemeense markt zijn er traditionele Roemeense producten te vinden als houtsculpturen, maskers, origineel Roemeens textiel en allerlei foodproducten. Verder zijn er onder meer een expositie van Roemeense kleding, een outdoor foto-expositie, Roemeense films en documentaires en demonstraties Roemeense bloemsierkunst. Ter plekke wordt op Roemeense wijze vlees bereid, voor wie wil begeleid door een goed glas wijn of bier, uiteraard afkomstig uit Roemenië.

Op zondag, tijdens de Universele dag van de Roemeense blouse, krijgen vrouwen, gehuld in een traditionele Roemeense blouse, gratis toegang tot het Park.