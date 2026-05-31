Duurzaam op reis: steeds meer reizigers willen iets terugdoen op vakantie, en zo doe je dat

Zon, zee en ontspanning blijven belangrijk, maar voor een groeiende groep reizigers, waaronder ook jongeren en jongvolwassenen, is dat niet meer genoeg. Vakantie krijgt steeds vaker een extra dimensie: iets positiefs bijdragen aan de bestemming. Van plasticvrij reizen tot lokaal vrijwilligerswerk. Duurzaamheid is in 2026 geen niche meer, maar een duidelijke reistrend.

Op Aruba speelt Bucuti & Tara Beach Resort hier actief op in. Dit adults-only resort, gelegen aan Eagle Beach, combineert ontspanning met concrete mogelijkheden om tijdens je verblijf iets terug te doen voor de natuur en de lokale gemeenschap.

Van strandwandeling naar strandopruiming

Waar een stranddag normaal draait om zonnen en zwemmen, kunnen gasten bij Bucuti & Tara ook meedoen aan maandelijkse beach clean-ups. Samen met hotelmedewerkers en locals ruimen zij aangespoeld afval op langs de kust. Die laagdrempelige vorm van vrijwilligerswerk blijkt populair: je draagt direct bij aan het behoud van het eiland, terwijl je tegelijkertijd Aruba op een andere manier leert kennen. Geen zware verplichting, maar een activiteit die naadloos in je vakantie past.

Zelf de natuur herstellen

Voor wie een stap verder wil gaan, biedt het resort ook toegang tot het Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, een beschermd natuurgebied op het eiland. Hier helpen gasten en vrijwilligers mee aan het opruimen van afval en het herstellen van de natuurlijke omgeving. Het gebied, dat ooit bedreigd werd door bebouwing, is inmiddels een voorbeeld van hoe natuurherstel en toerisme samen kunnen gaan. Door hier actief aan bij te dragen, ervaren reizigers direct de impact van hun inzet. Een leuke bijkomstigheid is de mogelijkheid om je eigen boom te planten. Deze boom wordt dan voorzien van een gps-signaal zodat je thuis de voortgang kunt bijhouden.

Bewuster genieten, zonder in te leveren

Duurzaam reizen betekent allang niet meer dat je moet inleveren op comfort of beleving. Bij Bucuti & Tara zit duurzaamheid juist verweven in de ervaring zelf. Denk aan creatieve workshops waarin voedselverspilling wordt tegengegaan, of proeverijen met biologisch geproduceerde wijnen. Ook welzijn speelt een rol, met activiteiten die de link leggen tussen persoonlijke gezondheid en de natuur. Daarmee sluit het resort aan bij een bredere lifestyletrend waarin bewust leven, reizen en consumeren samenkomen.

Van vakantie naar waardevolle ervaring

De behoefte om ‘iets goeds’ te doen op reis past binnen een bredere verschuiving: vakanties worden steeds vaker gezien als een kans om betekenisvolle ervaringen op te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de plek die je bezoekt. Volgens Bucuti & Tara zit de toekomst van toerisme juist in die balans: genieten van een bestemming, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan het behoud ervan.

Veiligheid en zekerheid op Aruba

Naast duurzaamheid en betekenisvolle reiservaringen bij Bucuti & Tara, biedt het eiland Aruba een belangrijk gevoel van veiligheid en stabiliteit. Als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden staat het eiland bekend als een betrouwbare Caribische bestemming, iets wat voor Nederlandse reizigers steeds zwaarder meeweegt bij het boeken van een vakantie. Ook de vliegverbindingen met Aruba blijven stabiel, waardoor reizigers kunnen rekenen op een toegankelijke en zorgeloze reiservaring. Bij Bucuti & Tara Beach Resort komt daar nog de rustige adults-only setting bij, waar ontspanning, persoonlijke aandacht en comfort centraal staan.

Over Bucuti & Tara Beach Resort Aruba



Bucuti & Tara Beach Resort werd in 2018 het eerste gecertificeerd CarbonNeutral® hotel in het Caribisch Gebied. Vandaag de dag is het resort het Nr. 5 Beste Hotel ter Wereld en het Nr. 1 Hotel in het Caribisch Gebied volgens Tripadvisor. Het resort biedt een unieke combinatie van luxe, rust en duurzaamheid.

Het resort ligt aan het beschermde Eagle Beach, bekend om zijn poederwitte zand en broedplaatsen van zeeschildpadden. Met 104 stijlvol ingerichte kamers, suites en penthouses, een infinity-zwembad, wellnessfaciliteiten en gezond dineren aan zee biedt het resort alles voor een zorgeloos verblijf. Als LGBTQ-vriendelijk resort is Bucuti & Tara IGLTA- en TAG Approved®, en wereldwijd erkend als een leider in duurzaam toerisme met onder andere LEED Gold, Green Globe Platinum en Travelife Gold. In 2016 werd het resort uitgeroepen tot Meest Duurzame Hotel ter Wereld en het duurzame programma wordt door de Verenigde Naties geprezen als voorbeeld voor de wereldwijde hotellerie. Voor meer informatie ga naar: www.bucuti.com

Beeldmateriaal: © Bucuti & Tara Beach Resort Aruba