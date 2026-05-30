Opkomst telefoonvrije festivals: ‘Jongeren hebben behoefte aan rust in hun hoofd’

Waar concertbezoekers vroeger af en toe een foto maakten tijdens het optreden, lijken smartphones tegenwoordig haast onmisbaar geworden in het publiek. Tegelijk groeit de behoefte aan een schermvrije concertervaring. Festivals experimenteren daarom steeds vaker met telefoonvrije zones, afgeplakte camera’s en afsluitbare telefoonhoesjes tijdens optredens. “De sfeer en energie voel je simpelweg beter als je niet bezig bent met je scherm,” zegt Megan Keijzer, concertfotograaf en customer journey expert bij Kamera Express.

‘Je kijkt de halve show tegen telefoons aan’

Volgens Keijzer is de manier waarop bezoekers concerten vastleggen de afgelopen jaren sterk veranderd. “Waar het vroeger ging om een paar foto’s of korte filmpjes, zie je nu dat complete nummers of zelfs hele sets worden opgenomen. Mensen voelen de drang om alles te filmen, omdat tegenwoordig alles online gedeeld moet worden.”

Dat constante filmen zorgt volgens Keijzer steeds vaker voor frustratie onder bezoekers. “Het beïnvloedt niet alleen degene die filmt, maar ook de mensen erachter, die de halve show tegen telefoons aankijken. Je bent daardoor simpelweg minder aanwezig in het moment.”

Jongeren zoeken bewust naar offline momenten

De discussie rondom smartphonegebruik op festivals en concerten sluit aan bij een bredere maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen bewuster omgaan met schermtijd en online prikkels. Volgens Keijzer ervaren concertgangers steeds vaker dat een optreden intenser aanvoelt wanneer telefoons minder aanwezig zijn. “De sfeer en energie voel je simpelweg beter als je niet bezig bent met je scherm.”

Ook Jos Ahlers, psycholoog én onderzoeker naar generatie Z, herkent die ontwikkeling bij jongeren. “Ze hebben een gecompliceerde relatie met hun mobiel: ze kunnen niet zonder, maar storen zich er ook aan.” Volgens Ahlers zoeken jongeren steeds vaker bewust naar momenten zonder smartphonegebruik. “Via clubavonden waar telefoons worden ingenomen of afgeplakt, zoeken jonge mensen naar rust in hun hoofd,” vertelt hij. “We horen veel verhalen van jongeren die verbaasd zijn over hoe sterk de sfeer verandert zodra telefoons weg zijn of uit staan.”

Sociale norm lijkt langzaam te verschuiven

Een volledig telefoonverbod hoeft volgens Keijzer niet dé oplossing te zijn. “Voor de sfeer is het geweldig als iedereen de telefoon weglaat, maar een totaalverbod voelt voor veel mensen ook weer te extreem,” zegt ze. “Ik zou het geen verplichting maken, maar bewustwording kan wel echt het verschil maken.” Ahlers verwacht dat het aantal plekken waar bewust telefoonvrij wordt afgesproken de komende jaren verder zal toenemen. “De sociale norm lijkt langzaam te verschuiven,” zegt hij. “Dat is een traag proces: de wil om te veranderen groeit, maar de vertaalslag naar gedrag blijft lastig.”