Eén op de drie reisverzekering claims betreft een geannuleerde reis

Nederlandse reizigers dienen het vaakst een claim in bij hun reisverzekeraar vanwege een geannuleerde reis. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Overstappen.nl . Van alle claims heeft 33,8% betrekking op annuleringen.

De grootste schadeposten: annulering en bagage

Na annulering vormen bagageclaims de grootste categorie, goed voor 23,8% van alle ingediende claims. Samen zorgen annulering en bagage voor meer dan de helft van alle claims op reisverzekeringen uit het onderzoek. Veel reizigers maken zich dus zorgen over veranderende reisplannen en verloren of beschadigde bagage, en sluiten hier een passende (aanvullende) reisverzekering voor af.

Jeremy Broekman, schadeverzekering expert bij Overstappen.nl , licht toe: “Nederlanders willen hun reis financieel veiligstellen en hun bagage goed beschermd hebben. Met een annuleringsverzekering en bagagedekking kunnen zij een claim indienen wanneer een reis onverwacht niet doorgaat of hun koffers kwijtraken.”

Medische kosten: aantal claims verrassend laag

Opvallend is dat het aantal claims voor medische kosten erg laag is: slechts 1,6% van het totaal. Dat komt doordat de Nederlandse zorgverzekering medische kosten in het buitenland vergoedt tot het Nederlands tarief. Alleen wanneer zorg in het buitenland duurder is dan in Nederland, en er geen aanvullende dekking aanwezig is, kan de reisverzekering uitkomst bieden. Veel reizigers hebben bovendien een aanvullende zorgverzekering of weten niet dat ze kosten via de reisverzekering kunnen declareren. Binnen Europa kan vaak ook gebruik worden gemaakt van de EHIC-kaart (Europese Gezondheidskaart), waarmee zorg soms direct wordt vergoed zonder dat men zelf hoeft voor te schieten.

“Reizigers realiseren zich niet altijd hoe medische kosten in het buitenland precies geregeld zijn,” zegt Broekman. “Dat kan ertoe leiden dat ze denken onvoldoende beschermd te zijn, terwijl de basisverzekering en EHIC al veel opvangt. Voor wie op reis gaat, is het dus belangrijk vooraf te checken wat de zorgverzekering dekt in het buitenland. Vergeet ook repatriëring niet, dat valt vaak buiten de zorgverzekering, maar wordt wel vergoed door een goede reisverzekering.”

De middenmoot: diefstal, onderbreking reis en beschadiging van spullen

Naast de top categorieën en medische kosten zijn er nog een aantal zaken die samen een deel van de claims vormen:

Beroving/diefstal: 6,5% van de claims

Onderbreking van de reis: 3,7% van de claims

Beschadiging van spullen: 3,6% van de claims

Ook onverwachte gebeurtenissen en schade aan spullen tijdens de reis kunnen dus financieel impact hebben en komen regelmatig voor.