Een op drie Nederlanders wil niet met schoonouders op vakantie

Ongeveer een tiende van de jonge mannen gaat zelfs liever met vrienden dan met partner op vakantie

Een derde van de Nederlanders blijft liever thuis dan dat zij met hun schoonouders op vakantie gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Acties.nl, onder 1.083 Nederlanders. Verder blijkt dat een op de tien jonge mannen tot dertig jaar oud liever met vrienden dan met zijn partner op vakantie gaat, ongeveer een verdriedubbeling van het gemiddelde (3,5 procent).

Het percentage vrouwen dat liever niet met de ‘koude kant’ op vakantie gaat, ligt met veertig procent flink hoger dan dat van mannen (32 procent). Opvallend genoeg zegt ongeveer driekwart van de jongeren er geen enkel probleem mee te hebben om met zijn of haar schoonfamilie ertussenuit te gaan. “Het is een oude wijsheid dat het vaak niet botert tussen de vrouw en de schoonmoeder”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Gelukkig kunnen mijn vriendin en mijn moeder het erg goed met elkaar vinden, al zijn we eerlijkheidshalve nog nooit met z’n allen op vakantie geweest.”

Ruzie op vakantie

Waar een derde van de Nederlanders niet met de schoonouders op vakantie wil, geldt dit in slechts 3,5 procent van de gevallen voor de eigen partner. Jonge mannen tot dertig jaar zijn hierin met ongeveer tien procent de absolute koploper. Een reden hiervoor kunnen ruzies zijn die ontstaan op vakanties. Een op de drie ondervraagden zegt namelijk iedere keer dat ze op vakantie gaan, ruzie te krijgen. Franke: “Dit zou weleens kunnen komen omdat vrouwen aangeven dat ze veel meer invloed hebben op de uiteindelijke keuze van de vakantiebestemming. Maar liefst 36 procent van de vrouwen zegt meer invloed te hebben dan haar partner, tegenover slechts 22 procent van de mannen.”

Jaloezie

Niet alleen de eigen vakantiebestemming kan tot frictie leiden, zo zegt ongeveer de helft van de ondervraagden (51 procent) weleens jaloers te zijn geweest op de vakantiebestemming van een bekende. Opvallend is dat jonge vrouwen tot dertig jaar fors hoger scoren; driekwart zegt weleens afgunst te hebben gevoeld vanwege een vakantie van familie of vrienden. Franke: “Op Instagram zie ik bijna alleen nog maar foto’s voorbij komen van bekenden die onder de palmbomen op een hagelwit strand liggen terwijl ze mojito’s drinken uit kokosnoten. Probeer dan maar eens de jaloerse gevoelens het hoofd te bieden.”