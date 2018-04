De Gebruikte Botenbeurs Hoorn, vindt dit jaar op 20, 21 en 22 juli 2018, voor de 10de keer plaats in de monumentale havens van de oude Zuiderzee-stad Hoorn. Tijdens de 10de editie worden de krachten gebundeld en gaat Botentekoop.nl een partnerschip aan met het succesvolle evenement, en wordt ook het marketingplatform Holland Boven Amsterdam als promotiepartner verbonden. Naast Botentekoop.nl en Holland Boven Amsterdam, haakt ook Hoorn Marketing aan doormiddel van zijn merknaam “Ik Hou van Hoorn”.

Nieuwe data

De Gebruikte Botenbeurs Hoorn wordt dit jaar gehouden op 20, 21 en 22 juli 2018. Er is gekozen voor nieuwe data omdat de organisatie verwacht dat deze beter aansluiten op het landelijke botenbeursaanbod.

Waterweek Hoorn 2018

De Gebruikte Botenbeurs Hoorn is een onderdeel van de Waterweek Hoorn 2018 die over drie dagen rond de 35000 bezoekers trekt. De Waterweek Hoorn kent rond de 15 verschillende evenementen, met o.a. Drakenbootraces, Openwaterzwemmen, een Wijnfestival, een Watercongres, een Shantyfestival, een Expo en een Nautische markt. De Gebruikte Botenbeurs Hoorn is voor bezoekers gratis toegankelijk. De haven van Hoorn zal in 2018 naar verwachting weer volledig gevuld worden met boten in alle soorten en maten. Dat varieert van trailerbare zeilboten en sloepen tot 20 meter lange luxe jachten in het hogere prijssegment. Tussen deze uitersten is er een gevarieerd aanbod voor elke portemonnee met ongeveer evenveel motor- als zeilboten. De boten liggen op Mediterrane wijze voor anker met de achterstevens naar de kade, wat een sfeervolle aanblik biedt. Op de wal staan kramen en tenten met nautische producten en diensten. Niet alleen bedrijven kunnen zich inschrijven, ook particulieren die de verkoop zelf ter hand nemen zijn van harte welkom. Elk jaar vinden boten een nieuwe eigenaar tijdens of vlak na de beurs. Veel bedrijven komen elk jaar terug, wat bewijst dat er goede zaken worden gedaan. De deelnemers waarderen de lage kosten terwijl de bezoekersaantallen hoog zijn. De Gebruikte Botenbeurs Hoorn onderscheidt zich onder andere door de gemoedelijkheid en de ongedwongen sfeer die goed past bij de watersport. Meer informatie via www.gebruiktebotenbeurshoorn.nl en/of info@gebruiktebotenbeurshoorn.nl.