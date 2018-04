Lustrum magazine over forten en waterlinies

Eeuwenlang dienden waterlinies en forten als de verdediging van Nederland. Nu hebben de forten vrijwel allemaal een nieuwe bestemming gevonden. Stichting Liniebreed Ondernemen neemt de lezer mee langs de highlights in het gloednieuwe magazine FORT! Het magazine wordt gratis verspreid via forten, VVV’s of horecagelegenheden in het waterliniegebied. FORT! kan ook online worden gelezen op www.forten.nl.

Als wij Nederlanders ergens goed in zijn, is het wel het managen van het vele water in ons land. We geven het de ruimte of bedwingen het juist. Eeuwenlang zetten we het water ook militair in, als verdediging tegen buitenlandse invallen. De verschillende waterlinies in ons land herinneren daar nog aan. De bekendste waterlinies zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegenwoordig hebben de forten, kastelen en andere verdedigingswerken andere functies gekregen en zijn ze stoere, verrassende plekken om te bezoeken. Ze verdienen meer aandacht en krijgen dat nu in het gloednieuwe FORT! magazine. Vijf jaar geleden rolde het eerste FORT! magazine van de pers. Toen durfde Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO), de grootste waterlinie- en fortenstichting van Nederland dat zich inzet voor het behoud, de ontwikkeling en promotie van het waterlinie-erfgoed, er niet van te dromen dat FORT! ooit een officieel lustrum zou beleven. Professor Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Commissie herbestemming Monumenten, schreef ter gelegenheid van dit heuglijke feit het voorwoord. In een nieuw en feestelijk lustrumjasje neemt FORT! de lezer in volle vaart mee langs de Nederlandse waterlinies en de forten van nu met een gevarieerd aanbod van activiteiten. In FORT! staan artikelen over duurzaamheid, ambachtslui op de forten, het roer om, een eendentour van Naarden naar Nieuwersluis, recepten uit de fortkeuken, varen naar Vuurtoreneiland, basic en luxe overnachten, stoere bunkers, de leukste uitjes en wandel- en fietsroutes. Het magazine is online beschikbaar op www.forten.nl of kan besteld worden. FORT! is gratis verkrijgbaar op de forten, in VVV’s en horecagelegenheden in de diverse waterlinies.

VESTING! magazine

Op 5 april presenteerde SLO tevens het mini-magazine VESTING! in de vesting Nieuwpoort. Deze uitgave verhaalt over de prachtige vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie en tevens over enkele van de Zuiderwaterlinie. Aan de hand van eigentijdse thema’s neemt VESTING! de lezer mee in en rond de stad. Van varen of fietsen tot uitbundig shoppen en van luxe eten en overnachten tot het beklimmen van torens. Vestingsteden zijn met recht de parels van de waterlinies en toeristisch terug van weggeweest. Hét recept voor historisch dagje uit. Ook VESTING! wordt gratis verspreid via VVV’s, musea en toeristische locaties in de Oude Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Het magazine is ook online te bekijken op www.forten.nl/onze-magazines.

Waterlinies

Nederland telt 10 waterlinies: verdedigingslinies bestaande uit vestingen, forten en bunkers met een ingenieus systeem van sluizen, dijken en kanalen. Bij het naderen van de vijand konden grote stukken land onder water worden gezet, niet diep genoeg voor schepen en te diep voor man en paard. Inmiddels heeft een groot aantal forten een nieuwe bestemming gekregen. waterlinies.nl