Het eerste FietsOpstappunt van Zeeland is geopend

Gedeputeerde Carla Schönknecht, Wethouder Peter Ploegaert gemeente Sluis en Strandparking eigenaar Bram de Keuninck hebben het eerste FietsOpstappunt van Zeeland geopend. Het FietsOpstappunt, de startplaats voor een fietsroute, staat op de strandparking van Shortgolf Cadzand-Bad. Fietsers kunnen de voorziening gebruiken als startplaats voor een fietsroute en vinden hier informatie, beleving en comfort. Een FietsOpstappunt is een handige voorziening voor fietsers bij een parkeerplaats. Het is zowel een startpunt voor fietsers die net met de auto aankomen, als voor fietsers onderweg. Het punt bestaat uit een modern vormgegeven unit met oplaadpunten voor elektrische fietsen en smartphones en een digitaal informatiescherm. Op het scherm kan je eenvoudig de uitgestippelde route checken. Daarnaast vind je er informatie over activiteiten en accommodaties in de regio. Deze innovatieve en unieke voorziening voor de fietser is volledig zelfvoorzienend door middel van zonnepanelen en beschikt over een 4G-verbinding.

5-Sterren fietsprovincie

Zeeland mag zich sinds mei 2017 ‘5-Sterren fietsprovincie’ noemen. De provincie voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen die worden gesteld aan het recreatieve fietsroutenetwerk. Het FietsOpstappunt is een mooie aanvulling op het fietsproduct Zeeland. De gemeente Sluis is de eerste gemeente die heeft geïnvesteerd in een FietsOpstappunt en heeft hiermee in Cadzand-Bad de primeur. “Op de fiets beleef je het West Zeeuws-Vlaamse landschap het meest intens”, aldus wethouder Peter Ploegaert. “We investeren dan ook graag als eerste gemeente in Zeeland, samen met Provincie Zeeland, in de aanleg van innovatieve fietsvoorzieningen.” Gedeputeerde Carla Schönknecht is blij met het initiatief van de gemeente Sluis; “Ik hoop dat andere gemeenten het voorbeeld van Sluis volgen en ook één of meer FietsOpstappunten plaatsen. Zodat we samen Zeeland de nummer 1-fietsprovincie van Nederland maken”.