Millennials minder vaak en ver op vakantie dan oudere generaties

Nederlandse millennials (leeftijd 18 tot 35 jaar) hebben in 2017 zo’n 6,9 miljoen vakanties ondernomen. Dit is bijna een vijfde van alle vakanties die door Nederlanders in datzelfde jaar werden ondernomen (19%). Opvallend is dat millennials relatief minder vaak en minder lang op vakantie gaan dan de oudere generaties. Bijna 60% van alle vakanties brachten millennials door in het buitenland, waarbij vooral stedentrips populair waren. Dit baseert NBTC-NIPO Research op het ContinuVakantieOnderzoek en aanvullend onderzoek naar het vakantiegedrag van millennials.

Vakantie in buitenland populairder

Millennials verkiezen vakanties in het buitenland boven vakanties in het binnenland. In 2017 hebben millennials 4,1 miljoen buitenlandse vakanties ondernomen. In vergelijking met oudere generaties geven millennials de voorkeur veelal aan samengestelde reizen (29%), waarbij zowel het vervoer als verblijf vooraf aan de reis apart van elkaar zijn geboekt. Afgelopen jaar waren Spanje (14%), Duitsland (13%) en Frankrijk (11%) de meest populaire vakantiebestemmingen voor de millennial. Opvallend is dat in de top 10 populaire vakantiebestemmingen alleen de Verenigde Staten (4%) voor komt als verre bestemming. Millennials gaan relatief korter op vakantie naar het buitenland dan oudere generaties, ze verblijven er meestal twee tot drie nachten.

Millennials ook tijdens vakanties online actief

Millennials zijn bij uitstek de generatie die vakanties online boeken. In 2017 boekten zij 86% van de buitenlandse vakanties online. In vergelijking met babyboomers (leeftijd 55 tot 70 jaar) boeken millennials hun buitenlandse vakantie vaker direct online bij een luchtvaartmaatschappij (21%), via een online bemiddelende organisatie zoals Booking.com (29%) of via een social travel-site zoals Airbnb (8%). Het belangrijkste online reisplatform is voor de millennial het reisbureau (30%). Millennials halen hun inspiratie voor een reisbestemming in vergelijking met andere generaties meer bij vrienden en familie (56%). Daarnaast zijn social media ook een belangrijke inspiratiebron in vergelijking met de oudere generaties. Ook tijdens vakanties in het buitenland zijn social media niet meer weg te denken, zo’n 60% van de millennials gebruikt social media meerdere keren per dag.

Millennial prijsbewuster dan oudere generatie

Millennials zorgen voor 21% van de totale vakantiebestedingen in het buitenland. Vergeleken met de oudere generaties is de millennial prijsbewuster bij het uitzoeken van vakanties. Zo’n 38% zoekt net zo lang totdat de goedkoopste reisaanbieder is gevonden. Millennials besteden gemiddeld per persoon per buitenlandse vakantie 739 euro, terwijl de oudere generaties meer besteden (generatie X in de leeftijd van 35 tot 55 jaar: 783 euro en babyboomers: 858 euro). Opvallend is dat duurzaamheid een minder belangrijke rol speelt in vergelijking met oudere generaties. Bij 14% van de millennials speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de keuze voor een vakantie, terwijl 19% van de babyboomers dit als belangrijk acht.