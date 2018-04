Vacanceselect introduceert hondenglamping

Nee, voor Pluto, Fikkie of Boris geen boxspringmatrassen. Die zijn bij een glampingvakantie gereserveerd voor het baasje. Maar Vacanceselect legt de trouwe viervoeter nu ook in de watten en introduceert glamping voor honden. Hiervoor selecteerde het een aantal exclusieve campings in heel Europa, met speciale services die zorgen voor een groot kwispelstaarteffect. Hondenbezitters die houden van luxe kamperen, hoeven zo hun loyale lobbes niet thuis te laten. Vele campings in Europa accepteren reeds honden. Vaak hanteren zij de term ‘hond op aanvraag’, om zo controle te houden over de aantallen en de grootte van de dieren. Sommige campings gaan echter een stap verder in hun diervriendelijkheid en bieden een aantal unieke services, zoals een hondenstrand, -douches, -trainer en drinkpunten. Vacanceselect selecteerde er zo’n veertig in geheel Europa. Een aantal voorbeelden:

Camping Union Lido, Adriatische kust, Italië:

Dogcamp waar alleen gasten met honden verblijven. Daarnaast hondenanimaties, hondenopvang en restaurant waarbij de hond kan worden meegenomen.

Hondvriendelijke accommodaties, hondenstrand en dierenarts en –verzorging.

Dog Beach, hondendouche en speciale hondenattributen.

Speciaal hondengebied, inclusief hondenaccommodaties en -strand. Vacanceselect introduceerde vorig jaar zelf de Cottage Exclusive Dog. Een luxe onderkomen voor gezin én hond. De viervoeter beschikt over een apart en overdekt buitenverblijf. Wordt het hondenweer, dan loopt ‘doggy’ via het houten terras, zo zijn eigen kamer in. Deze, en vele andere campings zijn door Vacanceselect getest op hun hondvriendelijkheid en op een overzichtelijke manier bijeen gebracht.