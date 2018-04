Attractiepark Toverland presenteert making-of serie

Toverland staat aan de vooravond van de grootste uitbreiding in haar geschiedenis. Met de komst van het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon wordt het attractiepark maar liefst anderhalf keer zo groot. Vanaf vrijdag 13 april presenteert Toverland een making-of serie waarin de bouw van Port Laguna en Avalon op de voet gevolgd wordt.

De making-of serie van Port Laguna en Avalon bestaat uit acht afleveringen en zal te bekijken zijn via het YouTube-kanaal van Toverland. Tot aan de opening op zaterdag 7 juli wordt er elke twee weken op vrijdag een nieuwe aflevering gepresenteerd. In de diverse thema-afleveringen krijgt de kijker een uniek kijkje achter de schermen bij de realisatie van deze enorme uitbreiding. Alle aspecten van de bouw – van idee tot uitvoering – komen aan bod. Na 7 juli volgt een slotaflevering waarin wordt teruggeblikt op de opening.

Volwassener dan ooit

Vandaag geeft Toverland alvast een voorproefje van de making-of serie middels een teaser. Hierin wordt de kijker in vogelvlucht meegenomen over de bouw. Ook geeft Caroline Kortooms, Algemeen Directeur, de grootsheid van de uitbreiding weer: “Een investering van 35 miljoen euro, twee themagebieden erbij. Wij worden volwassener dan ooit en de hele wereld zal dat merken!” De eerste aflevering is vanaf vrijdag 13 april online te bekijken via het Toverland YouTube-kanaal. In deze aflevering zal de beginfase van Port Laguna en Avalon centraal staan.