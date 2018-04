Watermonsters gezocht!

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er deze meivakantie (21 april t/m 13 mei, met uitzondering van Koningsdag) een spannende activiteit bij het Nederlands Watermuseum. Gewapend met schepnet en emmer gaan kinderen watermonsters vangen in de Jansbeek achter het museum. Met een loep of microscoop ontdekken ze in het Waterlab welk watermonster ze hebben gevangen.

De inloopactiviteit is dagelijks tussen 11.15 uur en 16.00 uur. Kinderen mogen de zoekkaart mee naar huis toe nemen. Kinderen onder de 10 jaar; neem een ouder/begeleider mee om te helpen!

Kijk op de website voor toegangsprijzen en meer informatie.