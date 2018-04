Voorjaarseditie Motorboot Sneek

Het kon ook niet beter. Met droog weer en lekkere temperaturen op de eerste twee dagen en zondag zelfs een echte voorjaarsdag is Motorboot Sneek weer een succes geweest. Zeker, vanwege het mooie weer, waren er minder bezoekers, maar de kwaliteit ervan, maakte alles goed, zo leert een ‘rondje langs de velden’. Eric Huis in ’t Veld van gastwerf De Boarnstream, merkte dat mensen meerdere dagen het evenement bezochten. “We lagen er met de Marex 310 en de Boarncruiser 1250 Elegance. Vooral voor die laatste was veel belangstelling omdat die dit jaar is geïntroduceerd. Het was niet te druk en het waren allemaal watersporters op zoek naar een boot. Beslist geen dagjesmensen. Sommigen kwamen van ver, planden er meerdere dagen voor in met twee overnachtingen en reden na het bezoek door naar onze werf in Irnsum. Ik zie het hoopvol in. We hebben verscheidene proefvaarten staan.” Joop ten Cate van Brandsma Jachten: “In aantallen waren er misschien minder mensen dan anders maar ik heb veel nieuwe gezichten gezien. Mensen met koopbedoelingen. Meer dan de helft Duitsers en Zwitsers. Die zijn in opkomst. We hebben vier gebruikte boten verkocht en er was veel belangstelling voor de Mondial. We hebben vervolgafspraken gemaakt en zijn met een paar mensen serieus in gesprek voor een groter model.”

Motorboot Sneek wordt twee keer per jaar georganiseerd door zeven Sneeker bedrijven met in deze editie negentien gastwerven. In totaal worden meer dan 400 nieuwe en gebruikte schepen tentoongesteld. Binnenkort op de website van Motorboot Sneek: een 360° VR tour van de nieuwe jachten die tijdens de voorjaarsshow 2018 te bezichtigen waren bij Motorboot Sneek.