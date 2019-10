Op zaterdag 19 oktober heerst er een vloek op de Batavia. Tussen 18.00 en 23.00 uur is de Batavia namelijk in bezit van schrikwekkende piraten. Bezoekers krijgen een rondleiding door de Batavia op een spannende en spookachtige manier. Ze sluipen over de dekken om te ontdekken welke piraten de Batavia hebben overgenomen. Op de steiger staan de bewoners te rillen. Er wordt angstvallig naar het schip gekeken en geroepen dat de Batavia is overgenomen en de bemanning is vermoord. Bezoekers staan in het donker op de kade te wachten tot ze mee de Batavia op kunnen. Een stille rondleider begeleidt groepen van tien personen over de dekken van de Batavia. De rondleider is heel voorzichtig, want achter elke hoek of balk kan een piraat zitten. En de piraten hebben het gezegd. Ze laten niemand levend van de Batavia afgaan. Want op het schip zijn ze op zoek naar de grote schat, het geheim dat de VOC al jarenlang verborgen houdt. De Vloek van de Batavia is van 18.00 tot 20.00 uur te bezoeken voor kinderen vanaf 6 jaar, daarna zal het voor het oudere publiek zijn. Klik hier voor informatie.