Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Op zaterdag 19 oktober gaat, na het succes van 2018, de tweede Beleefweek van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug van start. De Beleefweek staat in het teken van de herfst! Tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 19 oktober tot en met zondag 27 oktober kan iedereen, van jong tot oud, op een actieve manier kennismaken met de rijke natuur en historie van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Op zaterdag 19 oktober wordt de beleefweek feestelijk geopend met zoveel mogelijk kinderen en hun (groot)ouders om 11.00 uur bij Kasteel Groeneveld in Baarn. De wethouder van de gemeente Baarn, Erwin Jansma, geeft het startschot voor de speurtocht Ben de Boomwachter op het landgoed. Uit het BEN-boek (een reuze-boomboek) zijn de materialen verdwenen die Ben gebruikt om de bomen te verzorgen. Wat volgt is een leuke en spannende zoektocht door het park. Op elke plek is een opdracht voor de kinderen die ze in een werkboekje kunnen zetten en een leuk weetje of achtergrondinformatie voor volwassenen.

Meer dan 30 verschillende activiteiten

Tijdens de Beleefweek worden er in het hele Nationaal Park elke dag meerdere activiteiten georganiseerd. Zo kun je op zoek naar kabouters, ga je met herders schapenhoeden op de heide, ontdek je de Fabeltjeskrant & natuur bij Kasteel Groeneveld, volg je stoere workshops bij het Nationaal Militair Museum, speur je met een gids naar de mooiste paddenstoelen, ontdek je Woudenberg op de step en nog veel meer… Dankzij de actieve inbreng en medewerking van een groot aantal gastheren, ondernemers, landgoedeigenaren, terrein beherende organisaties, vrijwilligers, Provincie Utrecht en IVN Natuureducatie en het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei belooft het een onvergetelijke week te worden. Het complete programma met meer dan 30 activiteiten is te vinden op de website.