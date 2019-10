Roland Mack, oprichter van Europa-Park, wordt 70

De oprichter en eigenaar van Europa-Park, Roland Mack, viert zaterdag 12 oktober zijn 70e verjaardag. Het attractiepark dat hij op 12 juli 1975 opende is intussen door meer dan 120 miljoen mensen bezocht en in totaal heeft hij meer dan 900 miljoen euro, zonder één cent subsidie, geïnvesteerd in Duitslands grootste attractiepark. Eind november opent hij op een steenworp afstand van Europa-Park zijn tweede park: in waterpark Rulantica worden jaarlijks 600.000-700.000 bezoekers verwacht.

Roland Mack is aan de Universiteit Karlsruhe afgestudeerd als machinebouwkundig ingenieur. Op 24-jarige leeftijd opende hij met vader Franz Europa-Park. Heden ten dage ontvangt zijn park meer dan 5,6 miljoen bezoekers per jaar en is daarmee het op één na bestbezochte attractiepark in Europa. Al 6 jaar op rij wordt het door een gerenommeerde vakjury uitgeroepen tot beste park ter wereld. Het is ook het enige park ter wereld met een restaurant met Michelin-sterren. Uniek daarbij is dat de familie Mack naast eigenaar van een attractiepark ook producent van attracties en achtbanen is. Nog steeds worden de producten van het moederbedrijf Mack Rides als eerste in de levende ‘showroom’ Europa-Park geplaatst. Vond 30 jaar geleden nog 90% van de Mack Rides-afzet in Duitsland plaats, tegenwoordig gaat 95% naar het buitenland. Op alle continenten en in de meeste grote parken hebben bezoekers plezier in de attracties van de familie Mack uit het Zwarte Woud. Eerder kon je hun producten voornamelijk aantreffen op kermissen en jaarmarkten, tegenwoordig bouwt men alleen nog niet-transportabele attracties voor attractieparken. Ook diverse Nederlandse en Belgische parken hebben producten van Mack binnen hun poorten staan. Roland Mack was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 240 jaar oude bedrijf tot een high tech-onderneming waar in het productieproces nu ook meerdere robots een plaats hebben. De familie Mack heeft 4.150 mensen in dienst en zorgt in de regio ook nog eens voor 10.000 indirecte banen. Om dat aan te sturen is de managementstructuur onlangs gewijzigd. Managers leggen voortaan verantwoording af aan de familie. Om de overdracht aan de volgende generatie te waarborgen is een charta opgesteld en een stichting in het leven geroepen. Samen met zijn broer Jürgen vormt Roland de 7e generatie, gerekend vanaf de start van de onderneming in 1780. De dagelijkse leiding is naast hen beiden nog in handen van de twee zonen van Roland, Michael en Thomas Mack. Rolands’ dochter Ann-Kathrin is als architect voor het eerst betrokken bij de nieuwste projecten. De taken worden in fases overgedragen aan de 8e generatie, maar Roland Mack geeft daarbij het tempo aan. Op 28 november begint Europa-Park aan een nieuw hoofdstuk in de succesvolle familiegeschiedenis. Dan opent waterpark Rulantica. Dit kan gezien worden als een ‘second gate’ en moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de resortgedachte. In de eerste fase is voor het zesde themahotel en het gigantische waterpark zo’n 180 miljoen euro vrijgemaakt. Ook dit tweede park zal op een Mack-manier gebouwd worden. Waar andere waterparken kiezen voor subtropische sferen met palmbomen, heeft men hier een Scandinavische belevingswereld gecreëerd met een ongekende liefde voor detail.