Huttopia realiseert 30% groei op Nederlandse markt

Nederlanders die houden van een vakantie in de natuur hebben de Franse organisatie Huttopia duidelijk gevonden. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het recente zomerseizoen. In de afgelopen maanden realiseerde Huttopia, dat zich richt op campings en villages in de natuur, een omzetgroei van 30% op de Nederlandse markt. Het aantal aankomsten steeg met 22%. Zo blijkt dat steeds meer families kiezen voor een vakantie waarin ze verschillende bestemmingen combineren. Voor komende jaar heeft Huttopia een aantal nieuwe projecten op stapel staan. Zo opent Huttopia vijf nieuwe campings in Frankrijk. Ook in Noord-Amerika breidt Huttopia in 2020 verder uit en er komt meer aandacht voor ‘Glamping à la Huttopia’. Huttopia brengt kamperen terug naar de essentie, dit betekent vrijheid, natuur, buitenleven, maar met het comfort van deze tijd. Dat concept spreekt de Nederlandse vakantieganger zeer aan. Huttopia-locaties zijn altijd ruim opgezet met veel groen rondom de tent, chalet of kampeerplaats. Elke Huttopia Camping of Village heeft een zwembad en een activiteitenprogramma, maar zonder hinderlijk lawaai, drukte of de sfeer van een grote vakantieclub. Huttopia is kleinschalig, met menselijke afmetingen. De accommodaties zijn in eigen beheer ontwikkeld en vind je dan ook alleen bij Huttopia, zoals de opvallende Cahutte en ruime Trappeur. Beide sluiten helemaal aan op de visie.

Rhône Alpes favoriet

De meeste Nederlanders kiezen voor de regio Rhônes-Alpes in midden-zuid Frankrijk, gevolgd door Bretagne/Normandië, de Elzas en de Loirekastelen-regio. De meeste favoriete Huttopia locatie is Camping Lac d’Aiguebelette aan het gelijknamige meer aan de voet van de Franse Alpen. Gevolgd door Huttopia Wattwiller in de Elzas, Camping Baie du Mont St. Michel in Normandië, Camping le Moulin in de Ardèche en de Huttopia Villages Sud Ardèche en Dieulefit.

Uitbreidingen in 2020

Komend jaar groeit het aantal Huttopia locaties naar 42 in Frankrijk en worden vijf nieuwe campings geopend in resp. de Bourgonje, Normandië, aan de Middellandse Zeekust en in midden-Frankrijk. Daarnaast staat er een aantal projecten in Noord-Amerika op stapel, op dit moment heeft Huttopia al drie locaties in De Verenigde Staten en Canada.