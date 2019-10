Van 16 tot en met 27 oktober organiseren de waterbeheerders van Nederland excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van Ons Water. Geïnteresseerden kunnen een kijkje in de keuken nemen bij de watermanagers die Nederland leefbaar houden en krijgen tips over wat zij kunnen doen om bijvoorbeeld schade en overlast door extreem weer te beperken.

De afgelopen weken viel het met bakken uit de hemel en in recente zomers hebben we er juist veel te weinig van gehad: water. Kijk om je heen en je ziet dat water een bepalende factor is in de omgeving. Dat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week vele duizenden mensen bezig zijn om in Nederland droge voeten te houden en te zorgen voor schoon en voldoende water, is echter vaak een stuk minder zichtbaar. Daarom gooien de waterbeheerders van 16 t/m 27 oktober hun deuren open voor publiek tijdens de Week van Ons Water.

Activiteiten door heel het land

Tijdens de Week van Ons Water worden leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland georganiseerd. Zo kun je mee met een schapen- en geitenherder de Zuid-Hollandse duinen in bij Kijkduin, kunstwerken maken met gejutte spullen in Groningen en maak je kennis met de ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch tijdens de Biesbosch Beleving op het museumeiland in Dordrecht. Op www.weekvanonswater.nl staan alle activiteiten die er gedurende de week in Nederland te doen zijn.

Wat je zelf kunt doen aan waterbeheer

In de Week van Ons Water leren deelnemers aan de activiteiten ook dat iedereen een steentje bij kan dragen aan waterbeheer. Door tegels in tuinen om te wisselen voor groen en water op te slaan in vijvers en regentonnen kunnen particulieren bijvoorbeeld schade door hoosbuien of droogte helpen te beperken. Op onswater.nl staan allerlei tips om zelf iets te doen voor een waterbestendig Nederland.

Initiatiefnemers

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Klik hier voor informatie.