Husqvarna robotmaaiersoftware voor sportvelden

Husqvarna presenteert nieuwe software voor robotmaaiers: De Husqvarna Automower Club Solution. Binnen dezelfde grensdraad kunnen meerdere maaiers tegelijkertijd werken. Husqvarna’s nieuwe software is ontwikkeld voor gebruik op grote grasoppervlakken en is zeer geschikt voor voetbalvelden. In 2020 is het 25 jaar geleden dat Husqvarna, pionier in robotmaaien, de eerste robotmaaier lanceerde: de Automower.

Maaicapaciteit

Met de Husqvarna Automower Club Solution is het mogelijk om tot drie robotmaaiers te gebruiken binnen dezelfde grensdraad. Naast een snellere installatie, maakt deze oplossing het gemakkelijker om maaicapaciteit toe te voegen en vereenvoudigt ze onderhoudstaken zoals beluchten, losmaken en topdressing. Deze oplossing is ontwikkeld voor professionele Husqvarna Automowers (520 en 550) en is dus geschikt voor grote oppervlakken zoals sportvelden.

Voordelen

Olle Markusson, Director Product Management Robotics bij Husqvarna, legt uit: “De Husqvarna Automower-technologie biedt sportclubs verschillende voordelen. De lichtgewicht robotmaaiers gaan bodemverdichting tegen en doordat ze op accu werken, produceren ze geen uitlaatgassen. De maaiers zorgen ervoor dat de fieldmanager zich meer met andere taken kan bezighouden.” De Automower Club Solution is beschikbaar vanaf maart 2020 en kan worden geactiveerd door een Husqvarna-dealer. Kijk hier voor informatie.

Fotocredit: Husqvarna