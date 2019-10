Roompot Vakanties wordt verkocht. De investeringsmaatschappij PAI Partners uit Frankrijk is een verkoopproces aan het voorbereiden. Diverse bankiers en mogelijke kopers zijn inmiddels benaderd. Dit wordt de derde keer in 10 jaar tijd dat Roompot van eigenaar wisselt. Roompot Vakanties, campings en vakantieparken, zou rond de 1 miljard euro op moeten brengen. Dit is inclusief de schulden.

Bron: het Financieele Dagblad.