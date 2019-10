Eerste all-electric recreatiepark in Cadzand

Cadzand krijgt een van de eerste all-electric en gasloze vakantieparken van Nederland. Alle vakantiewoningen van het nieuwe park Betteld-Cadzand worden gasloos gebouwd, er worden zo’n duizend zonnepanelen neergelegd in en er is gekozen voor een innovatieve warmwatervoorziening (Flamco eco). Na zeven jaar projectontwikkeling is de verkoop van 40 vakantiehuizen met de bijbehorende grond van start gegaan op een van de eerste duurzame parken van Nederland. Het nieuwe recreatiepark in Cadzand zal uiteindelijk uitbreiden tot ongeveer honderd verhuurobjecten. Eigenaar Bas Hobelman van Betteld-Cadzand vertelt: “We zijn op zoek gegaan naar manieren om zo zuinig mogelijke woningen te bouwen. Dat is onder andere terug te zien in de isolatie, ventilatie en warmteterugwin-units.”

Van kleine camping naar vakantiepark

Zeven jaar geleden startte Betteld-Cadzand als een kleine camping van twee hectare. Vervolgens ontstond de ambitie om deze camping te laten groeien naar een vakantiepark. Hiervoor startten de gesprekken met alle betrokken partijen om de vroegere camping Elzenhof te laten groeien naar een vakantiepark met verhuurobjecten die passen bij de huidige markt. De verkoop van de eerste veertig vakantiehuizen is deze maand gestart. De eerste opties zijn uitgegeven aan potentiële kopers. Deze vakantiehuizen met de naam Beach Houses hebben een vloeroppervlak van 70 vierkante meter en zijn 5,5 meter hoog. Ze hebben twee verdiepingen en staan op een perceel grond van 350 tot 450 vierkante meter. Uiteindelijk zullen er zo’n honderd verhuurobjecten worden gebouwd. Behalve de Beach Houses komen er twintig villa’s en veertig glampingobjecten. Om tot een all-electric park te komen, is gekozen voor samenwerking met het bedrijf Energy Building uit Rijssen. Klik hier voor informatie.