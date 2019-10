Roompot Vakanties vervult wensen

Jaarlijks stromen er bij Roompot Vakanties duizenden wensaanvragen binnen. Van een verzoek van een school voor een gratis verblijf, tot de vraag om een financiële bijdrage voor een sportclub. Om een weloverwogen keuze te maken welke wensen kunnen worden ingewilligd, heeft Roompot recent de 2de editie van haar Wensweken georganiseerd. Uit alle inzendingen selecteerde de jury er meer dan 60 die Roompot Vakanties binnenkort zal vervullen. Van vrijdag 20 september tot en met vrijdag 4 oktober organiseerde Roompot Vakanties de 2de editie van haar wensweken. Die wensweken geven Roompot de mogelijkheid alle verzoeken te bundelen en een weloverwogen beslissing te nemen wie zij zal steunen.

Honderden aanvragen

Wie zijn wens aan Roompot wilde voorleggen kon dat de voorbije weken via de sponsorpagina van de website van Roompot. Via die weg stroomden honderden aanvragen van sportclubs, scholen, verenigingen, particulieren en medewerkers van Roompot binnen.

50-50-50 principe

Een zeskoppige jury nam elke aanvraag aandachtig door. Zoals vooraf aangekondigd, zou de jury rekening houden met een 50-50-50 principe: Roompot wilde 50 wensen vervullen, waarvan 50% zou bestaan uit materiële wensen en de resterende 50% om verblijven op een van de 200 Roompot parken. Kinderen die door een persoonlijke of sociale situatie ontzegd waren van bepaalde middelen of

daardoor niet met vakantie kunnen, stonden een streepje voor bij de jury. Al sloot de jury andere aanvragen niet per definitie uit.

Ontroerd door de situatie waarin verschillende kinderen en volwassenen zich bevinden, week de jury af van haar 50-50-50 principe. In totaal zullen de komende weken zo geen 50, maar wel meer dan 60 wensen worden vervuld, zoals:

• Een fotoshoot met Koos Konijn Koos

• Speelgoed voor de speelgoedbank

• Nieuwe badjassen voor een zwemvereniging

• Een elektrische fiets voor iemand die niet meer met een gewone fiets kan

• Tientallen verblijven in een Koos Konijn Foundation vakantiehuis

• Tientallen vakantiecheques voor een verblijf bij Roompot

Wie de afgelopen weken een wens bij Roompot indiende, heeft ondertussen ook al een bericht ontvangen of zijn wens in vervulling zal gaan. Roompot streeft ernaar alle wensen in de komende weken te vervullen.