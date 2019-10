Hybride frontmaaier van Husqvarna

De Zweedse producent Husqvarna presenteert haar eerste hybride frontmaaier: P 535HX. De hybride technologie zorgt dat de CO2-voetafdruk aanzienlijk kleiner is dan bij een frontmaaier op diesel alleen. In de elektrische modus rijdt de maaier enkel op accuvermogen en dat geeft tevens beduidend minder geluidsoverlast. In combinatie met een krachtige frontmaaier biedt de P 535HX maximale productiviteit en kunnen ook veeleisende taken uitgevoerd worden die voorheen voorbehouden waren aan grotere zitmaaiers.

Krachtig en wendbaar

De Husqvarna P 535HX is ontworpen met het oog op topresultaten in het onderhoud van grote grasgebieden. Het hybride systeem, dat een dubbele energiebron koppelt aan een hoog rendement, geeft de P 535HX een zeer hoog vermogen. Dat is voldoende om een extra breed maaidek (180 cm) aan te drijven. Door de grote wendbaarheid zijn moeilijke plaatsen bereikbaar evenals smalle ruimtes en hellingen. Dankzij de precieze tractiecontrole is er bovendien minder kans op het beschadigen van het gras en op wegschuiven.

Besparing

De hybride-aandrijving vermindert het totale brandstofverbruik met wel 30%, wat een kleinere CO2-voetafdruk en lagere operationele kosten oplevert. De P 535HX is geschikt voor synthetische diesel, voor een nog kleinere ecologische voetafdruk. De nieuwe frontmaaier kan zijn hele motorvermogen aanwenden voor aangesloten accessoires terwijl hij tegelijkertijd zijn volledige aandrijfvermogen behoudt. Dit dankzij de hybride technologie van de maaier. Ook onder zware omstandigheden is het mogelijk om de twee energiebronnen (accu en diesel) te combineren om meer werk gedaan te krijgen. Het systeem is ook aangenaam in het gebruik en laat zich vlot en stil bedienen.

Schoner en stiller

De hybride frontmaaier P 535HX is niet alleen geschikt voor druk bezochte parken, maar ook bij delicate maailocaties zoals bijvoorbeeld bedrijfsparken, ziekenhuizen, verzorgingshuizen of begraafplaatsen. Als de dieselmotor van de maaier uitgeschakeld wordt, rijdt hij op accuvermogen, dus zonder uitlaatgassen of lawaai maar, indien gewenst, wel op volle snelheid.

Duisternis

Het vernieuwde koplampsysteem van de P 535HX omvat een nieuw groot- en werklichtsysteem. Belangrijke zones worden verlicht om zo het werk te vergemakkelijken in situaties met weinig licht. De hybride frontmaaier bevat ook een nieuwe HMI-display met relevante informatie voor de bestuurder, voor optimale opvolging en productiviteit.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het Husqvarna Professional team of via e-mail info@husqvarna.nl.